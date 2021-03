von Ingeborg Meier

Beim Zehnjahreseinschlag ist dem Forstamt eine Punktlandung geglückt. Was in anderen Zeiten ein Anlass gewesen wäre, sich anerkennend auf die Schulter zu klopfen, sorgt jetzt allerdings für betrübte Gesichter. Denn das geerntete Holz ist derzeit fast ausnahmslos Schadholz. Der Klimawandel macht sich im Gemeindewald von Rielasingen-Worblingen voll bemerkbar. Hitze und Trockenheit, und damit Sturmschäden, Käferbefall und Pilzkrankheiten, setzen den Bäumen stark zu.

Im Waldgebiet Oberholz hat das zu einem Hieb in einem Ausmaß geführt, der in der Öffentlichkeit für Erschrecken gesorgt hat. Denn diese war über die Ursache der Rodungen im Vorfeld nicht informiert worden und hatte sich über die hohe Menge an geschlagenem Holz beschwert.

Über das Waldgebiet Der Gemeindewald von Rielasingen-Worblingen umfasst 117 Hektar. In den zurückliegenden sechs Jahren wurden 4590 Festmeter eingeschlagen. 3840 Festmeter davon waren Käfer-, Pilz-, Dürre- und Sturmholz. In den kommenden restlichen vier Jahren des zehnjährigen Forsteinrichtungszeitraumes sollen jährlich laut Plan 778 Festmeter eingeschlagen werden. Nach der Einschätzung des Revierförsters Peter Baumann wird auch dies fast ausschließlich Schadholz sein.

Nun wurde in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats klar: Die Verkehrssicherheit war in dem Waldgebiet gefährdet. Das Eschentriebsterben hatte zusätzliche Rodungen notwendig gemacht. Rund 18 Prozent des Gemeindewaldes besteht aus Eschen, im Landesdurchschnitt sind es lediglich vier Prozent. Und kaum eine Esche im Landkreis sei noch gesund, führte der Leiter des Kreisforstamtes Konstanz, Walter Jäger, in der Ratssitzung aus.

Hinter dem Unmut in der Bevölkerung stünden wohl aber auch andere Vorstellungen von einer Waldbewirtschaftung, so der Revierförster Peter Baumann. Welche Vorstellungen der Gemeinderat zur künftigen Bewirtschaftung des Waldes habe, müsse noch geklärt werden.

Auch im Hinblick auf geplante Durchforstungen und Einschläge, also Fällungen, zum Beispiel am Arlener Berg. „Es ist ihr Wald“, forderte der Förster die Gemeinderäte auf, ihm die notwendigen Möglichkeiten an die Hand zu geben.

Wirtschaftliche Aspekte spielen für Gemeinderäte kaum Rolle

Die Diskussionsbeiträge zeigten deutlich, dass für die Räte die wirtschaftlichen Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen. Der Umwelt-, Natur- und Freizeitgedanke für den Gemeindewald stehe im Vordergrund, so übereinstimmend Volkmar Brielmann und Rudi Caserotto von der CDU.

Klaus Rohr von den Freien Wählern sprach den Verzicht auf den Einsatz schwerer Maschinen bei den Waldarbeiten an. Dagmar Eisenhart von den Grünen fragte, ob man die geplanten Fällungen nicht sofort stoppen könne. Die Antwort Jägers darauf: Eine Waldstillegung von in diesem Fall 116 Hektar Gemeindewald wäre ungewöhnlich. Auch, weil dabei auch die Obere Forstverwaltung in Freiburg mitrede.

Waldbegehung soll Klarheit schaffen

Man müsse überlegen, was sinnvoll wäre. Und auch, was man wolle und wo man es wolle, fasste Bürgermeister Ralf Baumert zusammen. Weiter sagte er: „Wir brauchen eine vernünftige Planung.“ Als nächster Schritt werde nun eine Waldbegehung angepeilt.

Bürgermeister Ralf Baumert. | Bild: Ingeborg Meier

Die letztjährige Begehung musste coronabedingt ausfallen. Bis zum Herbst passiere jetzt nichts mehr im Wald, erklärte Revierförster Baumann. „Bis dahin kriegen wir die Begehung hin“, so Baumann weiter. Mit der Thematik befassen wird man sich auch im Rahmen der diesjährigen Klausursitzungen des Gemeinderats.

Karlheinz Möhrle von der SPD berichtete von immer noch anhaltendem Sägen im Oberholz. Das werde noch eine Zeitlang der Fall sein, erklärte Baumann. Dort holten jetzt die Bürger das für sie vom Forst bereitgestellte Holz aus dem Wald. Des Weiteren sei eine Firma mit der Herstellung von Hackschnitzeln beschäftigt.