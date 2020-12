Im Lager der Singener Tafel wurde Platz geschaffen, die Mitarbeiter erwarteten 20 Paletten mit Nestlé-Produkten wie Ravioli, 5-Minuten-Terrinen und auch Nescafé und Süßwaren. Die Spende von Nestlé kam zur rechten Zeit: „Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk“, meinte Lagerleiterin Christine Ghazouani, Kaffee und Schokolade könnten sich Leute mit knappen Budget kaum leisten.

„Für uns ist die Maggi Gold wert“, sagt Udo Engelhardt als Vorsitzender der Singener Tafel, denn die Unterstützung sei schon Tradition. Seit Anfang 2000 bestehe die Vereinbarung, dass monatlich ein bestimmtes Kontingent an Waren im Maggi Personalwarenladen bestellt und abgeholt werden kann. So können Lücken im Tafel-Sortiment aufgefüllt werden. Besonders fehlt es an Grundnahrungsmitteln wie Salz, Zucker, Mehl, Nudeln und Reis. Wichtige Artikel, die immer gebraucht werden, seien auch Öl und Fertiggerichte.

Viele können nicht kochen oder haben keine Möglichkeit dazu

Christine Ghazouani erklärt: „Unter den Kunden sind Menschen, die nicht kochen können oder gar nicht die Möglichkeit haben.“ Auch Produkte, die zum Beispiel wegen Fehldrucken auf der Beschriftung nicht in den Handel kommen, spendet die Maggi an die Singener Tafel. Beim Einlagern der Paletten stellte die Lagerleiterin erfreut fest, dass auch verschiedene Suppen, Reistopf, Knödel und Boullion dabei waren, die in dieser ungewissen Coronazeit auch als Vorrat dienen können.

Coronakrise verstärkt Probleme

Die Coronakrise bringt auch die Tafeln in Schwierigkeiten, die Nachfrage wächst. „Um in dieser Zeit helfen zu können, sind wir besonders auf Spenden angewiesen, denn durch den Verlust der Arbeit oder Kurzarbeit sind viele Menschen in eine Notlage geraten“, richtete Udo Engelhardt seinen Dank an Werksleiter Pascal Moser und Personalleiterin Raphaela Auer. Bundesweit spendet Nestlé Deutschland rund 100 Paletten Lebensmittel an insgesamt fünf Tafel-Standorte, teilte Raphaela Auer mit. „Für Singen nach Singen, hier ist zu sehen, was man alles bewirken kann“, sagte Pascal Moser. Die Spende wird an die Tafeln im Landkreis Konstanz verteilt.