von Sandra Bossenmaier

Gäbe es kein Corona, würde man in Katzdorf Arlen auch dieses Jahr wieder groß Fasnacht feiern. In diesem eher kleinen Narrenverein legt man Wert auf einen guten Zusammenhalt und möchte das Brauchtum leben und weitergeben, wie Zunftmeister Harald Liehner erklärt.

„Der Schmutzige Donnerstag ist unser schönster Tag“, schildert Isolde Schneidereit, die gern das Katzenkostüm aus dem Schrank holt. Normalerweise schließen die Narren an diesem Tag die Schule sowie den Kindergarten und besuchen das Pflegeheim, um den Bewohnern dort die Erinnerungen an Fasnacht wach zu halten. Und es gelte einfach, miteinander Spaß zu haben, so der Zunftmeister, auch beim Erstürmen des Rathauses, beim Umzug und Stellen des Narrenbaums.

Zum Mitmachen animieren

Ebenso zur Fasnacht gehört der bunte Dorfabend der Katzdorfer. Dabei wird über so manch lustige Begebenheit im Dorf gemeinsam gelacht. „Wir wollen im Verein alle integrieren und zum Mitmachen animieren“, sagt Harald Liehner. Manchmal stehen dann auf der Bühne mehr Narren als es noch Zuschauer gebe, ergänzt er schmunzelnd. „Fasnacht bedeutet, unser Brauchtum zu leben und weiter zu bewahren.“ Besonders in der Pandemiezeit sei es wichtiger denn je, das Brauchtum weiter zu bewahren und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Gottmadingen Wir leben die Dorffasnacht: Die Narren der Fidelia Unkenbrenner in Randegg sind stolz auf den Ursprung ihres Namens Das könnte Sie auch interessieren

Die Nähe zur Grenze und die Raffinesse der Arlemer brachten ihnen ihren Namen ein. Angeblich schlichen sie früher, vermutlich schon im Mittelalter, im Dunkel der Nacht auf leisen Sohlen an die Grenze, um die Grenzsteine zu Gunsten von Arlen zu versetzen. Im Jahr 1962 wurden der Narrenverein Katzdorf Arlen gegründet und die Katzenmaske eingeführt. Aber schon 100 Jahre zuvor wurde von einer organisierten Fasnacht in Arlen berichtet.

Die Katzdorfer treffen sich auch unter dem Jahr regelmäßig, machen Ausflüge, feiern Feste und beteiligen sich am Sommerferienprogramm der Gemeinde, so der Zunftmeister. Denn: Nicht nur an Fasnacht möchten die Narren den Zusammenhalt im Dorf stärken.