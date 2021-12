von Sandra Bossenmaier

Bereits zum zweiten Mal in Folge wird Weihnachten wegen der Corona-Pandemie in den Kirchen anders gefeiert als gewohnt. Für viele Gläubige gehört der Gottesdienst an Heiligabend dazu. Jedoch gibt es auch in diesem Jahr aufgrund der Abstandsregeln nur wenige Plätze.

Für Menschen, die deshalb nicht in die Kirche gehen können oder die sich wegen einer möglichen Ansteckung sorgen, werden in der Seelsorgeeinheit Aachtal ab dem vierten Advent kleine Weihnachtstüten zum Mitnehmen bereit stehen. Diese Papiertüten, welche von Pfarrer Arthur Steidle gesegnet wurden, beinhalten eine schöne Kerze und eine Anleitung für eine häusliche Feier, in dessen Zentrum das Weihnachtsevangelium steht.

Gemeinsam feiern

„Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen uns auch dieses Jahr vor die Herausforderung, Weihnachten nicht in der gewohnten Form feiern zu können“, stellt Sylvie Lohrer, Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Aachtal, fest. Durch diese Aktion könne man gemeinsam an vielen unterschiedlichen Orten die Weihnachtsbotschaft feiern und vertraute Rituale und Abläufe genießen.

„Denn Weihnachten findet statt“, so die Pastoralreferentin. Und sie ergänzt: „Gott, das Licht, kommt in die Welt und schenkt uns neue Hoffnung.“ Für Menschen, die nicht mobil sind oder sich nicht in die Kirche trauen, solle man doch eine solche Tüte mitnehmen und damit diesen Menschen Hoffnung schenken.

„Eine Freude bereiten“

„Wir wollen mit den Weihnachtstüten eine Freude bereiten“, sagt Udo Gnädig vom Gemeindeteam Rielasingen, welches die Aktion tatkräftig unterstützte und ungefähr 500 Tüten befüllte.

Rielasingen-Worblingen 3000 neue Bäume für das Oberholz: Die Kahlfläche im Gemeindewald von Rielasingen-Worblingen soll im Frühjahr neu bepflanzt werden Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Entzünden der Kerze und durch das Lesen oder Hören des Weihnachtsevangeliums solle jedem bewusst werden, dass an Weihnachten die Geburt Jesu Christi gefeiert werde, auch wenn der Besuch eines Gottesdienstes nicht möglich sei, ergänzt Arthur Brachat vom Gemeindeteam, bevor er weiter fleißig Kerzen und Anleitungen in die Weihnachtstüten füllt.