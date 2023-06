Der Sänger Hubert Kah brachte 1982 den Neue-Deutsche-Welle-Hit „Ich seh‘ den Sternenhimmel“ heraus. Während er den Nachthimmel eher unter romantischen Aspekten sah, betrachten ihn Hobbyastronomen aus wissenschaftlicher Sicht. Einer von ihnen ist der Astrophysiker Martin Stübig. Er kennt sich normalerweise am Nachthimmel aus, machte aber am 10. Juni auf einem Balkon in Rielasingen-Worblingen eine Entdeckung, für die er zunächst keine Erklärung hatte.

Er sah ein Dutzend hellweißer Lichter in Formation aus Richtung Singen in Richtung Stein am Rhein fliegen. „Die Objekte konnten über mehrere Minuten beobachtet werden und erschienen im Fernglas als unscharfe Ovale. Es gab keine Geräusche zu hören“, beschreibt er und fragte in der Singener Lokalredaktion nach, um was es sich handeln könnte.

Waren es Spacelink-Satelliten?

Unser Gedanke war, dass es sich um Satelliten des Unternehmens SpaceX handelt. Über 3200 dieser Spacelink-Satelliten kreisen schon um die Erde und es sollen 12.000 werden, die überall auf der Welt den Zugang zum Internet ermöglichen sollen. Sie werden für Betrachter, bei denen Nacht ist, kurz als Lichterkette sichtbar, wenn sie gestartet sind und von der Sonne angestrahlt werden. Doch die Art der Formation der Lichter und die zeitliche Veränderung der Konstellation habe nicht gepasst, erklärte Martin Stübig als Experte in Sachen Astronomie auf unsere Idee.

Seine Frau fand die Erklärung

Jetzt hat er selbst, beziehungsweise seine Frau die Erklärung für die unbekannten Lichter am Nachthimmel gefunden. Seine Frau habe am Folgetag über die sozialen Medien herausgefunden, dass an besagtem Abend bei einer Hochzeit in Rielasingen weiß leuchtende Heliumballons gestartet wurden, berichtet Stübig. Diese Ballons leuchten, weil sie mit einer integrierten LED-Lampe ausgestattet sind.

Damit lasse sich ihre Beobachtung vom 10. Juni bezüglich der Farbe, Helligkeit, Flugbahn und Form wunderbar erklären, schreibt Martin Stübig. Für ihn war es nach eigenen Angaben aber trotzdem eine etwas gruselige Erfahrung, weil er Satelliten aufgrund seines Hintergrunds ausschließen konnte. Manchmal gibt es für ko(s)mische Erscheinungen auch ganz einfache Erklärungen, die dann doch wieder einen romantischen Hintergrund haben. Aber woher soll man auch wissen, dass es jetzt schon Ballons mit Beleuchtung gibt.