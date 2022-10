von Sandra Bossenmaier

Die Not des Fördervereins Altenwohn- und Pflegeanlage Rielasingen-Worblingen-Arlen ist groß. Denn es zeichnet sich ab, dass bald keiner mehr den Vorsitz des Vereines innehat. Der erste Vorsitzende Wolfgang Kählitz und die zweite Vorsitzende Gisela Weissenbühler sowie die aktuelle Schriftführerin müssen aus Krankheits-, Alters- oder aus privaten Gründen zurücktreten. Und auch das vakante Amt des Kassiers hat sich bislang nicht neu besetzen lassen.

Der Verein wurde im März 1990 von Bürgern und Institutionen gegründet. Damals gab es das Pflegezentrum St. Verena noch nicht und der Förderverein hatte sich nach Schließung des ehemaligen Heinrich-Hospitals unter anderem das Vereinsziel gesetzt, den Bau einer Altenhilfeeinrichtung voranzutreiben.

Und heute? Das Pflegezentrum St. Verena ist schon lange fertig, es wird zwischenzeitlich sogar erweitert. In all den Jahren habe man Dinge unterstützt, die den Etat des Pflegezentrums überstiegen, berichtet Kählitz. Zuletzt habe man immer wieder den Fuhrpark oder die hauseigene Zeitschrift „Gans im Glück“ gesponsert. Im Lauf der Jahre kamen laut Gisela Weissenbühler rund 300.000 Euro zusammen, mit denen das Pflegezentrum unterstützt werden konnte.

Aktuell sind es nur noch 158 Mitglieder

Im Jahr der Vereinsgründung gab es über 220 Mitglieder. In den besten Jahren sei diese Zahl auf über 800 angestiegen, so Wolfgang Kählitz. Aktuell gibt es noch 158 Mitglieder. Die Altersstruktur der Vereinsmitglieder ist eindeutig, die meisten davon sind bereits in einem hohen Alter. „Es gibt kaum Interesse an unserem Förderverein“, lautet das traurige Fazit von Kählitz.

Infoveranstaltung soll Vorstands-Problem lösen

Am Mittwoch, 26. Oktober, wird es für Mitglieder und Interessierte um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im St. Verena, im Saal des Hauses St. Klara, über den Förderverein geben. Wolfgang Kählitz hofft, dass sich dann jemand für die zu besetzenden Vorstandspositionen findet. Falls nicht, müsse man wohl in der nächsten Mitgliederversammlung über eine Auflösung beraten, so Gisela Weissenbühler.