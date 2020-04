Wenn jemand zu sehr auf die Pelle rückt, ist das selten angenehm. Auch und gerade in Zeiten des Coronavirus, wo social distancing das Gebot der Stunde ist. Doch was, wenn sich zwei Fahrzeuge annähern? Wall-E, wie der mobile Blitzeranhänger des Landratsamtes teils liebevoll genannt wird, sollte neulich in der Höristraße in Worblingen diejenigen Autofahrer festhalten, die zu flott unterwegs waren. In den Weg kam ihm dabei ausgerechnet ein Fahrzeug, das offenkundig nicht in Bewegung war – und Wall-E offenkundig mit Absicht sehr nahe kam. So nahe, dass der Blitzer kein Auge mehr für andere Fahrzeuge hatte.

Polizei-Pressesprecher Dieter Popp bestätigt auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass Wall-E durch das dichte Parken eingeschränkt wurde. Eine Straftat ist das aber nicht, sondern wenn überhaupt eine Ordnungswidrigkeit.

Noch gab es kein Knöllchen. Aber Lob. Und Einsicht

Doch der Verursacher dürfte das Knöllchen in Kauf nehmen – in einer Facebook-Gruppe feiern ihn einige als „Ehrenmann“, andere wollen im Fall eines Strafzettels die Summe gemeinschaftlich bezahlen. Lothar Westphal vom Radhaus Arlen steht auch öffentlich zu seiner Aktion. „Das war eher als Spaß gedacht, ohne böse Absicht.“ Ein Knöllchen gab es bisher nicht, aber einen Hinweis vom Bürgermeister. Der habe ihn darauf hingewiesen, dass mit dem Blitzer der nächtliche Lärm für Anwohner reduziert werden soll. „Nachts sollte das Ding natürlich schon funktionieren“, sagt Westphal. Nach fünf Stunden sei sein Transporter daher wieder weg gewesen. Und Wall-E? Der hat die Annäherung ohne bleibende Schäden überstanden.