Zwei Wochen in einem Hotel mit Zimmerservice in einem schönen, warmen Land, wo momentan Sommer ist. Gibt Schlimmeres, könnte man sagen. Doch für Thomas Schmider ist es die hoffentlich letzte Etappe einer herausfordernden Reise – und mit Urlaub hat das nichts zu tun. Denn der 30-Jährige aus Rielasingen ist in Quarantäne, bevor er endlich sein Leben in Neuseeland zurück erhält. Zumindest das, was davon übrig ist, denn sein Appartement musste er zwischenzeitig kündigen. Nach einem Familienbesuch in Rielasingen hing er monatelang in Deutschland fest, weil Neuseeland als Corona-Schutzmaßnahme keine internationalen Einreisen mehr erlaubte.

Auch der Marketingexperte, der seit vier Jahren in Auckland wohnt und arbeitet, durfte nicht heim. „Ich bin im März nach Deutschland geflogen und kam auf einmal nicht mehr zurück. Das war schon krass, denn wir haben hier unser Leben aufgebaut.“

Aus wenigen Wochen wurden zehn Monate in Deutschland

Mit „wir“ meint Thomas Schmider auch all die anderen Ausländer, die auf eine Wiedereinreise nach Neuseeland gewartet haben oder weiterhin warten. Auf deren Situation möchte er aufmerksam machen und erzählt daher von seinem sehr besonderen Jahr 2020. Im März habe er einen Flug gebucht, um seine Familie in Rielasingen zu besuchen. An einem Sonntag sei er angekommen, am Montag habe er erste Nachrichten über geschlossene Landesgrenzen gehört. Und wenige Tage später sei auch Neuseeland dicht gewesen. Die eigentlich für knapp vier Wochen angesetzte Deutschlandreise abbrechen und schnell wieder heim? Dafür ging alles zu schnell. Außerdem habe er gedacht, der Einreisestopp würde vielleicht zwei Wochen andauern. „Daraus wurden zehn Monate.“

Sein Herz schlage natürlich auch für die deutsche Heimat, sagt er. | Bild: Privat/Thomas Schmider

Konferenzen um 3 Uhr nachts. Doch wenigstens konnte er noch arbeiten

Zehn Monate, in denen Thomas Schmider nachts arbeitete, denn die Zeitverschiebung beträgt zwölf Stunden. Also standen für ihn um 3 Uhr nachts Meetings im Kalender. Er habe aber Glück gehabt, überhaupt arbeiten zu können, sagt er, denn andere Leidensgenossen hätten ihren Job verloren und damit noch schlechtere Chancen auf eine Rückkehr. Außerdem habe er das Glück gehabt, nicht irgendwo auf Reisen gewesen zu sein, sondern in seinem Heimatland: Anfangs konnte er bei seiner Familie in Rielasingen wohnen, dann ging er für wenige Monate nach Berlin. Dort hatte er schon einmal gearbeitet, hat einige Freunde und Bekannte. „In Berlin habe ich versucht, einen normalen Alltag zu haben.“

Das Problem: Die Kosten in Neuseeland liefen weiter, Vermieter und Versicherungen wollen weiterhin ihr Geld. Also habe er die Wohnung kündigen müssen, Freunde verstauten seinen Besitz in einer Garage. „Die haben das erst möglich gemacht und die ersten paar Bier gehen auf jeden Fall auch mich, wenn wir uns dann wieder sehen können.“ Denn die harten Regelungen hätten auch Vorteile: Neuseeland gilt als Corona-frei.

Über 10.000 Menschen geht es ähnlich, schätzt er.

Doch diese strikte Politik hatte für Thomas Schmider einen hohen Preis. „Wir haben monatelang nichts gehört von der Regierung. Erst im Oktober gab es einen ersten Hoffnungsschimmer, dass es ein Programm für Rückkehrer gibt.“ Doch eine Rückkehr sei nur nach und nach möglich, weil jeder Betroffene für zwei Wochen in Quarantäne müsse. „Es stecken noch über 10.000 Menschen außerhalb von Neuseeland fest“, schätzt Schmider. Er hat sich mit anderen Betroffenen zusammen getan und eine Facebook-Gruppe gegründet, die über 4000 Mitglieder hat.

Wer zurückreisen möchte, muss Kriterien erfüllen: Weil der 30-Jährige einen Job, ein Visum und mehr als zwei Jahre im Land nachweisen kann, erhielt er im Dezember eine Erlaubnis zur Rückreise. Doch einreisen darf nur, wer einen Quarantäneplatz nachweisen kann – und das sei gar nicht so einfach gewesen, denn wochenlang waren alle Plätze vergeben. Als einer frei wurde, zögerte er nicht.

Vom Flughafen direkt in Quarantäne

Doch bis er sein neues, online angemietetes Appartement beziehen und Freunde treffen kann, braucht es noch etwas Geduld. Thomas Schmider befindet sich für zwei Wochen in Quarantäne. „Es gibt klare Vorgaben und jeder hält sich dran. Das ist anders als in Deutschland, wo jedes Bundesland eigene Regeln macht. Doch hier leben auch deutlich weniger Menschen“, berichtet er. Die Zeit im Hotelzimmer vergehe sehr langsam. Dreimal täglich erhalte er Essen mit aufmunternden Nachrichten. Jeden zweiten Tag könne man sich für einen Spaziergang anmelden. Dann werde man mit Militärbegleitung zu einer eingezäunten Fläche gebracht, wo man sich für eine Stunde die Beine vertreten könne.

All das gibt es nicht umsonst: Als Ausländer muss Schmider rund 3100 Neuseeland-Dollar für die Quarantäne bezahlen, das entspricht etwa 1850 Euro.

Traumjob im Traumland gefunden.

Ab Mittwoch kann Thomas Schmider dann wieder leben und arbeiten wie jeder andere in Neuseeland. Dass er in Auckland gelandet ist, sei nicht absehbar gewesen: Nach dem Abitur hatten es ihm besonders die Großstädte dieser Welt angetan. Also reiste er nach New York, lebte während des Studiums in Stuttgart auch sechs Monate in Singapur und danach drei Jahre in Bangkok. Auf der Suche nach einer Veränderung entschied er sich für Neuseeland. „Hier hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich hier länger bleiben will.“

Er arbeitete sich vom Callcenter zu einer Führungsposition im digitalen Marketing hoch, fand Freunde und ein Handballteam. „Ich habe jetzt meinen Traumjob in meinem Traumland“, sagt er.

Handball spiele er seit 25 Jahren, in Auckland leitet Thomas Schmider sogar das Team. | Bild: Privat/Thomas Schmider

Neuseeland habe eine sehr angenehme Lebenskultur – und sei ganz anders als das laute, günstige Bangkok, wo immer alles verfügbar sei. Es sei auch ein sportfanatisches Land, das sich für Handball begeistern könne: Schmider spielt selbst seit 25 Jahren, inzwischen leitet er den Auckland Handball Club.

Roys Peak ist laut Thomas Schmider einer der beliebtesten, aber auch herausfordernsten Orte für Wanderungen auf der Südinsel Neuseelands. „Die Aussicht bei 1300 Metern über den Lake Wanaka lohnt sich aber allemal.“ 2018 war er mit seinem Bruder dort. | Bild: Privat/Thomas Schmider

Es ist viel, was Thomas Schmider in seiner neuen Heimat gefällt. Ganz in Deutschland zu bleiben, sei deshalb nicht wirklich in Frage gekommen. Dennoch habe er die Zeit genossen und bleibt positiv: „Ich hatte eigentlich ein schönes 2020. Es war halt anders.“

