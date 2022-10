von Ingeborg Meier

Ihr Publikum hat die Aufführungen der Mundartbühne Worblingen während der zurückliegenden Pandemie-Zeit schmerzlich vermisst. Sie sind seit Jahrzehnten ein Garant für vergnügliche Unterhaltung. Nun laden die erprobten Laienschauspieler endlich wieder zu den Theatertagen ein. Viermal stehen sie dann vom 21. bis zum 23. Oktober auf der Bühne im katholischen Gemeindehaus St. Nikolaus.

Es ist ein lang erprobtes Team, das da mit viel Spaß am Schauspielen vor den Zuschauern agiert. Allein mit einem Teil der Hauptakteure wie Thomas Bertsche, Gabi Grünvogel, Christian Kalyciok und der Souffleurin Beate Billinger stehen runde 125 Jahre Laienschauspiel-Erfahrung auf der Bühne.

Wer allerdings fehlt, ist der 2019 verabschiedete, mittlerweile verstorbene Regisseur Josef Bölle, der seit den 1990 Jahren die Mundartbühne entscheidend geprägt hat. Die Akteure haben seine Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Die Regie-Arbeit haben Bertsche, Grünvogel und Biller übernommen. „Sie haben ein untrügliches Gespür dafür, was beim Publikum ankommt“, erklärt Bettina Glaser-Spallek. Sie kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit.

Komödie spielt im Dialekt mit lokalen Bezügen

Im Augenblick ist die Laiengruppe eifrig am Proben – immer in der Hoffnung, dass nicht zu Allerletzt noch einer der Darsteller wegen Corona ausfällt. Das Stück auszusuchen, war die Aufgabe von Beate Biller und Desirée Moser. Die beiden haben sich für das Stück des Schweizer Autors Atréju Diener entschieden. Sie machen das Jahr für Jahr – und die Gruppe vertraue blind auf ihr Urteil, so Glaser-Spallek. Die Komödie rund um ein Bankräuberpaar strotzt vor Pointen und lustigen Momenten. Moser ist es wieder gelungen, die Komödie bestens in den Dialekt der Region zu übersetzen und eine Reihe lokaler Bezüge einzufügen.

Das sind die Aufführungstermine der Theatertage 2022: Gespielt wird am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr. Am Samstag, 22. Oktober, um 15 und um 20 Uhr. Am Sonntag, 23. Oktober, um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Schlegel, Höristraße 45, und in der Gärtnerei Haug, Höristraße 21.