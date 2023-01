von Sandra Bossenmaier

Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen hatte ihre Bürger mit ihrem Neujahrsempfang zu einem der Höhepunkte des gesellschaftlichen Dorflebens in die Talwiesenhalle geladen – und 400 kamen, der Festsaal war voll besetzt. Im Mittelpunkt des feierlichen Empfangs standen Musikschuldirektorin a. D. Ulrike Brachat und Werner Landsperger, die beide geehrt wurden und die Ehrenmünze der Gemeinde überreicht bekamen.

Viele Menschen für Musik begeistert

In seiner Laudatio zu Ehren von Brachat führte Egar Auer aus, wie das Kulturleben in der Gemeinde von ihrem Wirken profitieren konnte. Mit ihrer leidenschaftlichen und bedingungslosen Hingabe für Musik habe die Musikschuldirektorin Menschen aller Altersklassen und Funktionen für Musik begeistern können und mit diesem Talent das kulturelle Spektrum des Dorfes bereichert und sich in besonderer Weise für die Gemeinde verdient gemacht. „Für Ulrike Brachat ist ihre Arbeit ihr Leben“, fasste der Laudator zusammen.

Die Geehrte selbst hatte eine beeindruckende Rede vorbereitet. Sie dankte für die Wertschätzung ihrer Arbeit und führte aus: „Musik steht im Zentrum dessen, was wir als menschlich bezeichnen“. Sie bestehe aus den Elementen Harmonie, Melodie und Rhythmus. Und Musik beinhalte als Ganzes den Humanismus. Dieser bedeute in diesem Zusammenhang, Verbindungen zu ermöglichen, wo es vorher keine gab. Ulrike Brachat blickte zurück auf ihre Kindheit, die von ihrer Mutter und Großmutter geprägt wurde. Hausmusik, das Teilen und die Freude am Weitergeben seien für die Familie selbstverständlich gewesen.

Was die Gemeinde plant Die Devise von Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen, für das neue Jahr lautet: Optimismus statt Pessimismus. „Wir können unsere Gemeinde nur gemeinsam mit Hoffnung gestalten, auch wenn uns die derzeitige Situation an unsere Grenzen bringt“, sagte er in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang. Und er berichtete über die Pläne für das bereits begonnene Jahr: Es sollen weitere Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dachflächen und Freiflächen geplant werden. Der aktuellen Energiekrise wolle man weiter mit Einspar- und Sanierungsmaßnahmen entgegentreten.



In Worblingen solle ein 1,2 Hektar großes mit einem Energiekonzept ausgestattetes Neubaugebiet ausgewiesen werden. Weiter sei man der Rielasinger Hauptstraße eine städtebauliche Neu- und Umgestaltung schuldig. Und die bereits seit acht Jahren andauernde Konzeption des Hochwasserschutzes solle weitergeführt werden, sobald seitens des Landes verlässliches Datenmaterial vorliege. Und er hatte aus der jüngsten Gemeinderatssitzung Erfreuliches mitgebracht: mit über 800.000 Euro sollen die Leichtathletikanlagen auf der Talwiese generalsaniert werden.

Ulrike Brachat erinnerte an die Grundstocklegung der Musikschule im Hegau im Jahr 1981 und sagte: „Mein Traum wurde Wirklichkeit“. Die Idee einer für Familien bezahlbaren Musikschule mit hochqualifizierten Lehrkräften konnte umgesetzt werden. Musik bilde den Menschen insgesamt, erklärte Brachat am Ende ihrer Ansprache, und ergänzte, dass neben Musik eine sportliche Betätigung die beste Kombination für Heranwachsende sei – wodurch sie zur Ehrung von Werner Landsperger überleitete.

Engagement für den Sport

Erwin Gräble, der seit langem mit diesem befreundet ist, hielt die Laudatio: Werner Landsperger bleibe lieber bescheiden im Hintergrund und wolle nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, verriet Gräble. Von der Gemeinde wurde Landsperger für sein Engagement zum Wohle der Gemeinschaft und des Fußballsports, im Besonderen für den FV Arlen und den 1. FC Rielasingen-Arlen, geehrt.

Etwa 400 Menschen kamen zum Neujahrsempfang der Gemeinde Rielasingen-Worblingen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Der 1945 in Arlen geborene Landsperger blieb Zeit seines Lebens der Heimat treu und hatte sich bereits im Alter von zehn Jahren dem Fußballsport verschrieben. „Fußball war seine Leidenschaft“, so Gräble. Landsperger durchlief sämtliche Jugendmannschaften und war bereits in der A-Jugend Kapitän seines Teams. Schon damals habe man seine organisatorischen Fähigkeiten erkannt.

Bis er 45 Jahre alt war, spielte er aktiv Fußball. Bereits vor Ende seiner aktiven Zeit war er im Vorstand seines Vereins tätig und begleitete viele große Ereignisse – zuerst im FV Arlen und nach der Fusion mit dem FC Rielasingen im Jahr 1999 im dann neu gegründeten 1. FC Rielasingen-Arlen. Und noch heute verwaltet er die Mitglieder und steht bei Heimspielen der aktiven Mannschaften als Platzkassier auf dem Sportplatz, wie Erwin Gräble ausführte. Besonders auszeichnen würden den Geehrten auch seine Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Jugendmusikschule Westlicher Hegau und dem Klinghoff-Quartett.