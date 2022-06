von Elisabeth Stauder

Der Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Betriebe gewähren. Das möchten die Handels- und Handwerksbetriebe aus Rielasingen-Worblingen, die am 26. Juni von 12 bis 17 Uhr an der Gewerbeschau des Gewerbevereins Rielasingen-Worblingen teilnehmen. Verbunden ist sie mit einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem alle Geschäfte in der gesamten Gemeinde geöffnet haben dürfen. Allerdings ist hier das Interesse nicht so groß, wie es ursprünglich den Anschein hatte.

Aufwand ist für viele Betriebe zu groß

„Wir müssen einfach sehen, dass Corona und der Krieg das derzeitige Einkaufsverhalten der Menschen beeinflussen, der Aufwand ist für viele zu groß und in der Hauptstraße wenig los,“ äußerte der Vorsitzende Michael Pätzholz. Angesprochen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie bei den Mitgliedern des Gewerbevereins, er hat immerhin 90 Mitglieder, erklärten die Vorstandsmitglieder, dass Einzelhandel und Handwerk offensichtlich nicht so sehr betroffen waren. Bekanntermaßen sei das bei Gastronomie und Reisebüros mit dem gesamten Tourismus anders. Es sei aber kein Fall von Geschäftsaufgabe wegen Corona bekannt.

Die derzeitige Situation speziell im Handwerk schilderte Christian Klett. Handwerker hätten mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen: Es gebe zwar volle Auftragsbücher, aber auch Preiserhöhungen zwischen Angebotsabgabe und Auftragsannahme beziehungsweise Materialbestellung, die daraus resultierende Problematik der Preisbindung und zu wenig Mitarbeiter. „Man muss mit einem Vorlauf von vier Monaten rechnen, wenn man einen Handwerker braucht“ so Klett.

20 Firmen und Geschäfte machen mit – aber nur an einem Tag

Die fehlenden Mitarbeiter beeinflussen auch die Gewerbeschau 2022. Sie ist nicht so groß wie die im Jahr 2018. Nachdem die geplante Schau in 2020 wegen Corona entfallen musste, nehmen nun 20 Betriebe an zehn Anlaufstellen in den Gewerbegebieten Süd und Nord teil. Allerdings findet die Gewerbeschau nicht an zwei, sondern nur an einem Tag statt.

„Ich finde es schade“, erklärt Michael Pätzholz, „aber wir mussten den Samstag weglassen. Zwei Tage können wir unseren Mitarbeitern bei dem derzeitigen Mangel an Arbeitskräften nicht zumuten. Wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen und die Teilnahme an der Gewerbeschau ist zusätzliche Arbeit.“ Während in vielen umliegenden Gemeinden die Gewerbeschauen im Frühjahr stattfanden, hat sich der Gewerbeverein Rielasingen aus den Erfahrungen mit der Pandemie in 2021 für Ende Juni entschieden. „Wir sahen bei diesem Termin die größte Chance, die Gewerbeschau durchführen zu können“, so Pätzholz.

Was bei der Schau geboten werden soll

Von den teilnehmenden Betrieben sind etliche Attraktionen geplant. Neben verschiedenen Bewirtungen können 40 Oldtimer sowie das E-Modell Megan besichtigt werden, außerdem kann man sich mit Park-Dellen an Autos beschäftigen. Auf die Kinder warten eine Hüpfburg und ein Kindermalwettbewerb.

Sämtliche Erlöse aus den verschiedenen Aktionen kommen der UFRW (Unterstützerkreis für Geflüchtete und Schutzsuchende in Rielasingen-Worblingen) zugute. Beim Pressetermin wurde deutlich, dass sich die teilnehmenden Betriebe sehr engagieren und natürlich hoffen, dass diese wenn auch etwas kleinere Gewerbeschau von vielen Interessierten besucht wird.