Einen Einbruch versucht haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in ein Gebäude auf der Karl-von-Drais-Straße. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Unbekannte versuchten, ein Fenster und eine Tür des Gebäudes aufzuhebeln, scheiterten jedoch und gelangten so nicht in das Innere. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917036, mitzuteilen.