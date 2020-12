von Ingeborg Meier

Pünktlich noch kurz vor Jahresende ist das Gewerbegebiet Bei der Kapelle II fertig erschlossen. Es dreht sich hier um eine drei Hektar große Gewerbefläche mit maßgeschneiderten Grundstücken für drei Firmen. Der Bau der Werkshallen der Firmen Garten- und Landschaftsbau Schoch und des Bauuunternehmens CS Erdbewegung Christian Schwarz sind schon weit gediehen. Beide sind in Rielasingen angesiedelte Unternehmen, die nun umziehen. Das dritte, 20.000 Quadratmeter große Grundstück ist für einen der großen Kaffeemaschinen-Hersteller bestimmt. Er will seinen europaweiten Service nach Rielasingen verlegen. Bürgermeister Ralf Baumert, der den Namen der Firma noch nicht nennen darf, spricht in diesem Zusammenhang von einhundert Arbeitsplätzen, die nach Rielasingen-Worblingen kommen sollen.

Projekt komplett digital erstellt

Die Planung und die Bauleitung wurde vom Bauamt der Gemeinde wahrgenommen. Wie Ortsbaumeister Martin Doerries erklärt, sei die komplette Planung digital vom Bauamt an die ausführende Firma Lopes übergeben und zur Materialbestellung, Ausführung und Abrechnung genutzt worden. Dies sei das erste Computer-Integrated Manufacturing Projekt gewesen, das vom Bauamt gemeinsam mit einem Bauunternehmen ausgeführt wurde, so Dörries.

Schwierige Bodenverhältnisse

Die inklusive aller Ausgleichsmaßnahmen 386.000 Euro teure Erschließung wurde in zehn Wochen durchgeführt. Bauleiter Rafael Grimm und das Singener Tiefbau-Unternehmen Jorge Lopes hatten dabei mit teilweise schwierigen Bodenverhältnissen zu kämpfen , die einen Bodentausch nötig machten. Gleichzeitig mit der Erschließung begann bereits die Erstellung der beiden Werkhallen. Dies sei nur durch eine sehr harmonische und kooperative Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Firmen möglich gewesen, so Bauleiter Rafael Grimm.

Mittelfristig werden Gewerbeflächen knapp

Und auch das nächste Baugebiet in der Aachtalgemeinde wird soeben auf den Weg gebracht: Es ist das ehemalige Hupac-Gelände. Dort soll die Atemschutzübungsstrecke des Landkreises entstehen und voraussichtlich auch ein neues Feuerwehrhaus für die örtliche Wehr. Insgesamt seien sechs der anvisierten sieben Grundstücke bereits vergeben, für das siebte gebe es eine Option, so das Ortsoberhaupt. Damit werde es dann mindestens mittelfristig knapp mit Gewerbeflächen. Im Gewerbegebiet Nord stehen gerade noch sechs Grundstücke zur Verfügung, dann gebe es auf absehbare Zeit– bis zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans – in der Aachtalgemeinde keine Gewerbeflächen mehr.

Kriterien für Vergabe

Insbesondere im Hinblick auf diese letzten Grundstücke hat die Gemeinderatsfraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, eine Systematisierung der Vergabekriterien zu erarbeiten. Hauptamtsleiter Thomas Niederhammer hat in der jüngsten Sitzung den ersten Vorschlag vorgestellt, der im Großen und Ganzen allen Gremiumsmitgliedern zusagte. Die Diskussion – so waren sich ebenfalls alle einig – solle aber fortgeführt werden.