von Ingeborg Meier

Die Entscheidung über die Bauweise des neuen Feuerwehrhauses in Rielasingen-Worblingen ist gefallen: Wegen der problematischen Baugrundverhältnisse bekommt es ein Erdgeschoss aus massivem Beton. Die angebauten Fahrzeughallen werden als tragende Stahlkonstruktion mit Holzdecke erstellt, und das Obergeschoss ganz in Holzbauweise – ob als Holzständer- oder als Massivholzkonstruktion soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Kosten „stark marktabhängig“

Der Gemeinderat hat mit den Vorgaben für diese Bauweise eine politische Entscheidung gefällt. Welche Kosten dadurch auf die Gemeinde zukommen, ist nicht klar. Eine seriöse Kostenkalkulation sei im Hinblick auf die derzeitige „Preis-Fieberkurve“ der Baustoffe nicht möglich, so der Planer und Leiter des Bauamts der Gemeinde, Martin Doerries. Man könne unmöglich voraussagen, wie sich die Preise der Baumaterialien, beziehungsweise die Preisunterschiede zwischen ihnen, bis zum Beginn der Bauphase entwickeln werden. „Da sind wir stark marktabhängig“, so Doerries.

Viktor Neumann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr (hier vor dem alten Feuerwehrhaus), freut sich auf das neue Gebäude. Er erklärt: „Das alte Feuerwehrhaus hat zu wenig Platz. Die Werkstätten und Lager sind zu klein. Die Sanitärräume und Umkleiden erlauben keine Geschlechtertrennung und keine Schwarzweißtrennung der Einsatzkleidung.“ | Bild: Ingeborg Meier

Die Kostenfrage war in dieser Ratssitzung so und so nur für wenige Gremiumsmitglieder ausschlaggebend. „Ob Stahl oder Holz, spielt bei einem derzeitig bezifferten Kostenvolumen von insgesamt 8,5 Millionen Euro nicht mehr die große Rolle,“ sprach Volkmar Brielmann (CDU) aus, was sich auch aus den Redebeiträgen anderer Räte heraushören ließ.

Frage nach Förderung offen

Anders sah dies Steffen de Sombre (Grüne): „Wir sind mit unseren Entscheidungen weiter als das, was die Planungsunterlagen hergeben.“ Seine Fraktionskolleginnen hätten gerne vor der Entscheidung geklärt gehabt, ob man bei dieser Bauweise noch auf Förderung durch die Holzoffensive Baden-Württemberg setzen könne.

Klaus Rohr (Freie Wähler) plädierte aus Kostengründen für die günstigste Variante, die Stahlträgerkonstruktion für die Hallen: „Wir müssen von vornherein die Kosten im Griff behalten. Hinterher wird es ja doch immer teurer.“ Und Gemeinderat Wieland Spur (Freie Wähler) hätte die Entscheidung über die Bauweise gerne verschoben, bis eine feste Kostenkalkulation vorliegt.

Im Hinblick auf die zeitlichen Befristungen wäre das sogar möglich gewesen: Wie Bürgermeister Ralf Baumert mitteilte, sei der Zeitdruck jetzt erst einmal ein ganzes Stück weit rausgenommen. Die Frist für die Bezuschussung aus dem Feuerwehr-Fördertopf sei bis Oktober verlängert worden, erklärte der Bürgermeister.

Kplan übernimmt Projektsteuerung

Quer durch alle Gemeinderats-Fraktionen wurde dagegen begrüßt, dass sich das Planungsbüro Kplan AG mit Standorten unter anderen im bayrischen Abensberg als Projektsteuerer bis zu den Ausschreibungen, beziehungswese dem Beginn der Bauphase einbringen wird. Der geschäftsführende Vorstand Christian Lanzinger stellte eine eventuelle weitere Begleitung des Projekts durch seine Firma in Aussicht. Kplan wurde vom Landkreis Konstanz bereits mit der Gebäudeplanung für die Atemschutzübungsstrecke (ASÜ) der Kreisfeuerwehr beauftragt.

Das Gelände Das neue Feuerwehrhaus, zukünftige Heimat für die FFW Rielasingen-Worblingen, und die Atemschutzübungsstrecke (ASÜ) der Feuerwehren des Landkreises Konstanz werden auf einer Teilfläche des ehemaligen HUPAC-Geländes, einem 44.000 Quadratmeter großen Areal zwischen den Gleisen der Etzwiler Museumsbahn im Westen, und der K 6158 Rielasingen-Worblingen–Überlingen im Norden, gebaut. Das Areal war schon immer als Gewerbegebiet ausgewiesen. Mit der sechsten Änderung des bestehenden Bebauungsplans wurden im Gewerbegebiet die planerischen Voraussetzungen für das „Sondergebiet Feuerwehr“ festgelegt.

Die Atemschutzübungsstrecke soll direkt neben dem zukünftigen neuen Rielasinger Feuerwehrhaus errichtet werden. Eventuelle Synergieeffekte durch die Betreuung beider Bauprojekte schloss Christian Lanzinger nicht aus. Kplan kann auf über vier Jahrzehnte Erfahrung im Feuerwehrbereich verweisen. Das Büro verfügt über 110 Mitarbeiter und betreut aktuell im deutschsprachigen Europa ein Bauvolumen von 850 Millionen Euro.