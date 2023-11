Rielasingen-Worblingen vor 2 Stunden

Messerscharf, pointenreich und bissig: Django Asül kommt mit Rückspiegel in den Hegau

Kabarettist Django Asül tritt mit seinem beliebten Programm in Rielasingen auf. Warum er sich als Dienstleister versteht, wie er an Themen für seinen Jahresrückblick kommt und was der Hegau mit Niederbayern gemein hat.