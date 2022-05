Rielasingen-Worblingen vor 2 Stunden

Turnverein Arlen legt Wert auf das Familiäre – und sucht nun einen Nachfolger für Erich Mathes

Der Turnverein hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Zu verdanken ist das auch dem Vorstandsteam. Aus diesem will sich 2023 Erich Mathes als Vorsitzender verabschieden. Was den Verein ausmacht.