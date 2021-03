Ein Millionen-Euro-Projekt biegt auf die Zielgerade: Für insgesamt 11,5 Millionen Euro entstehen am Pflegezentrum St. Verena in Rielasingen-Worblingen durch einen Umbau 25 neue Heimplätze. Dank der Maßnahme könne die Zahl der Bewohner von 96 auf 121 erhöht werden, wie es in einer Pressemitteilung der Einrichtung anlässlich des Spatenstichs zur Baumaßnahme heißt. Der viergeschossige Erweiterungsbau erfolgt in westlicher Richtung. „Im Zuge des Anbaus sind am Bestandsgebäude noch einige bauliche Veränderungen vorzunehmen, einschließlich dem Bau einer Fluchttreppe“, erläutert Jürgen Stockmann als Vorstandsvorsitzender der Einrichtung in der Pressemitteilung. Die Kosten für das gesamte Bauvorhaben werden unter anderem durch die Gemeinde Rielasingen-Worblingen mit 2,5 Millionen Euro, den Kirchengemeinden und dem erzbischöflichen Ordinariat bezuschusst.

Anlass zur Erweiterung war das Auslaufen der Übergangsfristen nach Neufassung der Landesheimbauverordnung zur Verbesserung der Lebensqualität von alten und behinderten Menschen in Heimen. Als Einrichtung, die sich stets der Qualitätssicherung verpflichtet sah, hat man gewissenhaft geplant. „Da die Warteliste auf einen Pflegeplatz immer lang ist, wird nun nicht nur umgebaut, sondern auch angebaut, um somit den demographischen Entwicklungen in der Gem

einde gerecht zu werden, und weiter, die im Rahmen dieser Baumaßnahme notwendigen Sanierungsmaßnahmen mit einzubinden“, erklärt Stockmann. Mit dem Architekten Henning Volpp vom Architekturbüro GSP Stuttgart, der sich auf diese Aufgaben spezialisiert hat, konnte über ein gemeinsames Projekt mit dem Sozialministerium Expertenrat eingeholt werden. „Lange wurde geplant und auch gerechnet, bis endlich die Baufreigabe erteilt wurde“, erläutert Stockmann laut Pressemitteilung. Wenn alles planmäßig verlaufe, könne der Anbau mit 35 zusätzlichen Einzelzimmern samt kleinem Badezimmer in 15 bis 18 Monaten Bauzeit fertiggestellt werden. Nach dem Umzug der Bewohner in den Neubau, erfolgt der Abbau der Doppelzimmer sowie die Umsetzung des Wohngruppenkonzepts entsprechend der Landesheimbauverordnung und weiter, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Mehr Platz soll auch im Bereich der Kurzzeitpflege geschaffen werden.