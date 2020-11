von Sandra Bossenmaier

Die evangelische Johannesgemeinde Rielasingen-Worblingen nutzt den aktuellen Teil-Lockdown für Kleidertauschtage: Von Mittwoch, 25. November, bis einschließlich Sonntag, 29. November, können in den Gemeinderäumen in Rielasingen, Hegaustraße 27, an vorher vereinbarten Terminen gut erhaltene Kleidungsstücke angeschaut und kostenlos mitgenommen werden. Die Kleidung wurde in den Tagen zuvor gespendet und von den fleißigen Helferinnen Saskia John, Jana Friz und Christina Geister sortiert.

Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung

„Damit leisten wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Bewahrung unserer Schöpfung“, befürwortet Pfarrer Joachim von Mitzlaff die Kleidertauschtage. Denn damit würde gute Kleidung weiter getragen werden und neue Besitzer fänden Freude daran. Weiter lobt er die vielen guten Ideen, die von den Diakonen Saskia und Josef John zusammen mit vor allem jungen Leuten entwickelt und umgesetzt würden.

„Wir lieben Kleidertauschpartys und haben teilweise unsere Lieblingsstücke von solchen Aktionen“, sind sich die Organisatorinnen Saskia John, Jana Fritz und Christina Geister einig. Schon lange hätte man über eine solche Aktion in der Gemeinde nachgedacht. Die Corona-Pandemie und die dadurch unbenutzten Gemeinderäume würden sich für ein solches Projekt anbieten.

Freiwillige Spenden sind willkommen

Die vorbereiteten Kleidungsstücke werden abgegeben. Wer möchte, kann eine freiwillige Spende geben. Damit wird die wertvolle Kinder- und Jugendarbeit der Johannesgemeinde unterstützt, für welche sich Saskia und Josef John in vielfältiger Weise auch während der Corona-Krise einsetzen.

Damit die aktuellen Corona-Regeln eingehalten werden können, müssen alle Interessierten vorab einen Exklusivtermin für den Kleidertausch buchen. Dies ist über die Internetseite der Johannesgemeinde unter www.jkgr.de, über den direkten Link jkgr.church-events.de oder alternativ auch telefonisch unter der Nummer (01 57) 37 23 64 66 möglich.