von SK

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag, 7. September, auf Dienstag, 8. September, an der Kreuzung Hegaustraße/Zeppelinstraße den Stromverteilerkasten für die dortige Ampelanlage aufgebrochen und ein Stromkabel durchtrennt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Somit war die Ampelanlage, welche den Verkehr im Bereich der Baustelle an der Aachbrücke regelt, nicht mehr in Betrieb.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917036, in Verbindung zu setzen. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung konnte die Ampel bereits am Dienstag wieder in Betrieb genommen werden.