Rielasingen-Worblingen vor 29 Minuten

Startschuss für Quartier Aach-Aue: Auf dem ehemaligen Schiesser-Gelände werden 143 Wohnungen gebaut

Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Projekt an der Singener Straße in Rielasingen-Worblingen beläuft sich auf rund 63 Millionen Euro. Die Bagger sind bereits am Werk.