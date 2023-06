Ein Eisennagel soll das Tatwerkzeug gewesen sein, um einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dies sind laut Polizeibericht die ersten Ergebnisse der laufenden Ermittlungen rund um einen Diebstahlversuch. Bereits zwei Mal sei das Gerät an der Ecke von Neugasse und Höristraße in Rielasingen-Worblingen zum Ziel unbekannter Täter geworden – zunächst in der Nacht auf Mittwoch und erneut am Wochenende in der Nacht auf Samstag. Gegen 1.45 Uhr sollen die Unbekannten versucht haben, den Automaten zu knacken.

Zu klären, ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stehen, sei nun Aufgabe der Ermittler. Beute hätten die Diebe bislang nicht gemacht, Schaden haben sie dennoch hinterlassen. Die Höhe ist laut Polizei nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Täter nimmt das Polizeirevier Singen entgegen, Telefon 07731 8880.