Die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen überreichte Annette Gomolla einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro. Sie bietet auf dem von ihr geleiteten Hof in Worblingen Therapieprogramme für Kinder und Erwachsene an, bei denen Pferde unterstützend eingesetzt werden.

Silke Graf, Vorsitzende der Bürgerstiftung, hatte es sich zusammen mit ihren Vorstandskollegen Eckhardt Pfeiffer und Roland Striebel nicht nehmen lassen, persönlich den Scheck zu überreichen. In seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrates, der über die Vergabe der Fördermittel entscheidet, vervollständigte Bürgermeister Ralf Baumert das Quartett. Auch in diesem Fall kommt das Spendengeld in die richtigen Hände, da waren sich alle vier Offiziellen der Bürgerstiftung sicher.

Der Therapiehof Hegau, wie er offiziell heißt, liegt recht idyllisch mitten im Grünen am Ortsrand von Worblingen. Dort hilft die Psychologin Annette Gomolla mit ihren pferdegestützten Therapieprogrammen Menschen, die wegen Krankheiten, persönlichen Krisen oder auch Trauma-Erfahrungen Hilfe benötigen, um wieder zurück ins Leben zu finden. Die Fjord-Pferde, die sehr gutmütig seien, eigneten sich besonders für Therapien mit Kindern und Jugendlichen, wie Annette Gomolla erläutert. Nicht selten würden sich die Pferde ihre Patienten selbst aussuchen. Zum Beispiel helfen die Pferde autistischen Kindern, überhaupt Blickkontakt aufzunehmen. Die Tiere seien auch deshalb so wertvoll in der therapeutischen Arbeit, weil sie Menschen wertfrei annähmen, Nähe und Geborgenheit böten und dazu motivierten, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Die Arbeit mit einem Pferd bedeute das Wiedererleben der eigenen Körpergrenzen und das Wiederentdecken oft verschütteter Ressourcen, wodurch auch Selbstvertrauen zurückgewonnen werde.

Die Arbeit mit den Tieren ist dabei vielfältig und reicht vom Zügelhalten über die Hilfe bei der Versorgung der Tiere bis hin zum geführten Reiten, so Annette Gomolla.