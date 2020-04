Der Grünschnitt türmt sich vor oder hinter manchen Häusern im Hegau, da viele Sammelstellen wegen der Cronona-Krise geschlossen haben. Die Stadtwerke Singen stellten bereits mehrere Container im Stadtgebiet auf. In den Gemeinden Mühlhausen-Ehingen und Aach kann der Grünschnitt werktags und samstags an den Sammelstellen kostenlos entsorgt werden. „Das klappt gut. Die Bürger halten sich an die Ruhezeiten“, erklärt Bürgermeister Hans-Peter Lehmann für seine Bewohner in Mühlhausen-Ehingen.

Container stehen von Mittwoch bis Samstag

Nun bietet der Müllabfuhrzweckverband mit Sitz in Rielasingen-Worblingen für die Bürger der Mitgliedsgemeinden Rielasingen-Worblingen, Gottmadingen, Gailingen, Hilzingen und Engen einen besonderen Service an, da derzeit die im zweiwöchigen Rhythmus terminierten Anlieferungen an den Sammelstellen entfallen. „Normalerweise sind kleinere Gebühren fällig, die ein anwesender Mitarbeiter des Maschinenrings kassiert“, erklärt MZV-Geschäftsführer Ekhardt Pfeiffer. Für die Zeit von Mittwoch nach Ostern bis Samstag, 18. April, können Bürger der MZV-Mitgliedsgemeinden laut Pfeiffer nun kostenlos ausschließlich Grünschnitt täglich von 14 Uhr bis 19 Uhr in die Container füllen.

Es muss Abstand gehalten werden

Die Container werden jeweils im darauffolgenden Tag bis 14 Uhr getauscht, so dass ausreichend Kapazität vorhanden ist. Es wird gebeten, sperrige und große Äste zu zerkleinern, damit das Container-Volumen reicht. Es darf kein Grünschnitt neben dem Container liegen. Es muss ausreichend Abstand gehalten werden, wenn mehrere Anlieferer gleichzeitig kommen. „Wir hoffen ab Samstag, 25. April, wieder die reguläre Grünschnitt-Annahme durchführen zu können“, sagt Eckhardt Pfeiffer.

Die Sammelstellen: Rielasingen-Worblingen: Entsorgung auf dem Aussiedlerhof Schoch, (Hintere Winkelstauden 1, Rielasingen).

Gottmadingen: Grünschnitt-Container vor dem Bauhof. Engen: Grünschnitt-Container auf dem Schädler-Areal. Hilzingen: Grünschnitt-Container beim Parkplatz vor dem Schwimmbad. Gailingen: Grünschnitt-Container beim Bauhof.