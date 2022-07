von Sandra Bossenmaier

Schnelle und effektive Hilfe auf lokaler Ebene. Das möchten Bürgerstiftungen leisten und auch die Stiftung Rielasingen-Worblingen hat dies zum Ziel. Und erreicht es auch. Mit etwas der Pandemie geschuldeten Verspätung feierte die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen ihren zehnten Geburtstag.

Aufgrund weniger Anmeldungen gab es nicht wie geplant einen großen Festakt in der Talwiesenhalle, sondern in deren angenehmen Schatten im Freien ein ungezwungenes Grillfest mit Sektempfang. Bei hochsommerlichen Temperaturen kam dieses gesellige Zusammenkommen bei den rund 50 Mitfeiernden gut an.

Einerseits seien zehn Jahre eine lange Zeit, skizzierte Silke Graf, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Andererseits aber auch eine sehr kurze angesichts dessen was die Bürgerstiftung in diesen zehn Jahren bereits alles erreicht habe. „Die Bürgerstiftung lebt von und für die Bürger“, fasste sie in einem Fazit zusammen.

Als Gastredner war Nikolaus Turner, Mitglied der Gütesiegeljury, von der die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen bisher vier Gütesiegel erhielt, gekommen. Er übermittelte Glückwünsche vom Bundesverband Deutscher Stiftungen und dem Arbeitskreis Bürgerstiftungen. Als Geschenk überbrachte er die Nachricht von vier für die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen gepflanzten Bäumen in Nicaragua. Dies sei vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschland als Zeichen zu verstehen, dass alle ein Teil eines großen Ganzen seien.

Gemeinsam wird der zehnte Geburtstag der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen gefeiert, das Vorstandsteam (von links): Eckhardt Pfeiffer, Silke Graf und Roland Striebel.

In seiner Ansprache legte er die Wichtigkeit von Bürgerstiftungen und deren Position in der Gesellschaft dar. „Bürgerstiftungen wurden zu einer starken Stimme der Zivilgesellschaft“, fasste er zusammen. Grundlage dieser Stärke seien Unabhängigkeit und dass sich alle Bürger einer Kommune darin finden können.

Dabei seien Bürgerstiftungen keine Meinungsmacher. Als Mitglieder einer weltweiten Wertegemeinschaft können solche Stiftungen die Stimme erheben und weltweit gütige Ziele für ihre Bürger auf lokaler Ebene umsetzen. So könne schnell, unbürokratisch und effektiv geholfen werden.

Das Stiftungskapital Die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen wurde am 29. Januar 2011 mit 90 Stiftern gegründet, das Gründungskapital betrug 80.182 Euro. Im Januar 2013 wurde das Stiftungskapital von 100.000 Euro überschritten, zwei Jahre später wurde es auf 200.000 Euro erhöht und im März 2018 wurde die 300.000 Euro Marke geknackt. Zum 31. Dezember letzten Jahres betrug das Stiftungskapital fast 340.000 Euro, es gab zum Jahresende 204 Stifter und insgesamt 147 Zustiftungen. Vorstandsvorsitzende Silke Graf konnte beim Grillfest von einer erhaltenen Erbschaft berichten, das Stiftungskapital wird dadurch in Kürze weiter ansteigen und auch der Erlös des Grillfestes wird das Kapital erhöhen.

Nikolaus Turner gratuliert der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen und übermittelt Glückwünsche aus Berlin.

Es gab seit der Gründung der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen etliche Veranstaltungen und Zustiftungen durch Aktionen von Bürgern und der Kommune und der Standortmarketingverein ProRiwo gab zugunsten der Bürgerstiftung sieben Benefizkonzerte.

Eigentlich hätte das aktuelle Jahr mit einem Benefizkonzert des Bundespolizeiorchester München starten sollen. Dieses Konzert konnte wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden und soll nun am 25. September stattfinden, kündigt Silke Graf an.

Insgesamt realisierte die Bürgerstiftung im vergangenen Jahrzehnt 23 Förderprojekte, dafür wurden über 41.000 Euro eingesetzt. Und wie in der Satzung verankert wurden ganz unterschiedliche Projekte umgesetzt, es wurden beispielsweise Kinder und Jugendliche sowie Senioren und der Martinsumzug der Gemeinde unterstützt sowie an den Naturschutz gedacht.

Bei dem Grillfest galt es einen Blick zurückzuwerfen. Bürgermeister und Vorsitzender des Stiftungsrates Ralf Baumert berichtete von Egon Graf, der vor elf Jahren mit der Idee zur Gründung einer Bürgerstiftung zu ihm gekommen war. Viele Jahre habe Egon Graf diese Bürgerstiftung aufgebaut, bevor er starb und seine Tochter Silke Graf in des Vaters Fußstapfen trat. Ralf Baumert wünschte der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen viele weitere Stifter, damit auch weiterhin viele soziale Projekte umgesetzt werden können.