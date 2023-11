Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) und die Ten-Brink-Schule laden wieder zur Lehrstellenbörse in die Hardberghalle in Rielasingen-Worblingen ein. Am Samstag, 18. November, präsentieren sich dort von 10 bis 12.30 Uhr etwa 30 Betriebe. Sie wollen Schülern die Möglichkeit geben, sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren. Neben lokalen und regionalen Handwerksbetrieben, Industrieunternehmen und Dienstleitern werden auch Betreuungs-, Beratungs- und Fortbildungseinrichtungen – wie zum Beispiel das Pflegezentrum Sankt Verena, die Agentur für Arbeit, die Handwerkskammer Konstanz sowie das Marianum Hegne – vor Ort sein und Fragen beantworten. Die Lehrstellenbörse ist laut Pressemitteilung der Gemeinde eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen den Teilnehmern und für Kontakte, die eventuell später in Praktikanten- oder Ausbildungsstellen übergehen können. Aber auch Unternehmen, die derzeit nicht ausbilden, haben die Möglichkeit, ihren Betriebszweig vorzustellen und damit in die Zukunft zu investieren. Weitere Betriebe, die bei der Lehrstellenbörse mitmachen möchten, können sich bis 11. November bei Alexander Märte (maerte@tenbrinkschule-online.de) melden.