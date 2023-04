„Als Mitarbeiterin des Familienwerks ist man mittendrin in den Familien“, berichtete Martina Rudolph vom Familienwerk aus Erfahrung. Und das kann schnell gehen. Wenn ein Elternteil ausfällt, gerät das System Familie schnell in eine Schieflage. In einer solchen Notsituation kommen die Mitarbeiterinnen des Familienwerkes zum Einsatz, um Kinder und Haushalt weiterhin zu versorgen. Möglich ist dies, wenn mindestens ein Kind unter zwölf Jahren in der Familie lebt.

Der Weg von der Dorfhelferinnenstation zum Familienwerk Bis zum Jahreswechsel kannte man das in Sölden beheimatete Familienwerk Sölden als Dorfhelferinnenwerk Sölden. Die Namensänderung knapp 70 Jahre nach Gründung sei ein Meilenstein, so Dressnandt und ergänzte, dass man mit dem Werk im Namen Wirken und mitten im Leben wirksam sein verbinde.

Doch immer wieder gebe es auch Familien, die Hilfe dringend benötigen und dennoch durch das Raster der Kostenträger fallen. Dringende Einsätze der Familienpflegerinnen könnten deshalb nicht zustande kommen, erklärte Einsatzleiterin Melanie Dressnandt. Und manchmal sehe man bei Einsätzen vor Ort einen dringenden Bedarf der Kinder wie fehlendes Spielzeug oder Lebensmittel – dann könne Dank der Finanzmittel aus dem Spendentopf unkompliziert helfen oder einfach mal den Kühlschrank füllen.

„Als Mitarbeiterin des Familienwerks ist man mittendrin in den Familien“, berichtete Martina Rudolph vom Familienwerk aus Erfahrung. | Bild: Sabine Tesche

Genau hier setzt die ebenfalls im großen Feld der katholischen Kirche beheimatete Kolpingsfamilie an: Nicht weit weg, sondern direkt vor Ort wolle man etwas Sinnvolles unterstützen, erklärte Hermann Schmid als stellvertretender Vorsitzender der Kolpingsfamilie Rielasingen.

Hermann Schmid von der Kolpingsfamilie Rielasingen übergibt die Spende an Melanie Dressnandt (rechts) und Martina Rudolph (links). | Bild: Sandra Bossenmaier

Seit Jahren würde man Spenden nach Südamerika schicken und jetzt wolle man die Region bedenken. Vom Katholischen Bildungswerk hatte die Kolpingsfamilie einen Zuschuss in Höhe von 970 Euro erhalten. Und diesen Betrag spendete die Kolpingsfamilie kürzlich an die Station Rielasingen-Worblingen und Singen des Familienwerk Sölden, welches Mitglied im Caritasverband der Erzdiözese Freiburg ist. Mit diesem Geld könne die Station direkt in den Familien helfen.

Melanie Dressnandt nahm das Geld gerne entgegen und erläuterte noch den Namenswechsel: „Der neue Name ist viel frischer und moderner und man kann sich mehr darunter vorstellen.“