Simon Feuerstein zählte bis zur jüngsten Ratssitzung zu den amtsältesten Räten im kommunalpolitischen Gremium der Aachtalgemeinde Rielasingen-Worblingen. Nach mehr als drei Jahrzehnten als Mitgestalter der Ortsentwicklung auf der Bank der CDU ist aber nun für ihn Schluss. Der Gemeinderat hat seinem Wunsch entsprochen, jetzt aus dem Rat auszuscheiden. In herzlichen Laudatios würdigten Bürgermeister Ralf Baumert und die Fraktionssprecher Feuersteins Wirken.

Die vielen Aufgaben des scheidenden Ratsmitglieds Simon Feuerstein wurde 1992 zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt und gehörte ihm seit diesem Zeitpunkt ohne Unterbrechung an. In diesen mehr als 3 Jahrzehnten war er Mitglied im Technischen und Umweltausschuss und stellvertretendes Mitglied im Finanz- und Sozialausschuss. Er vertrat die Gemeinde im gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft und in der Vorstandschaft der Jugendmusikschule Westlicher Hegau und im Kunstausstellungsausschuss. Er fungierte als stellvertretendes Mitglied im Kuratorium Altenpflegeheim St. Verena, im Abwasserreinigungsverband Radolfzeller Aach, im Projektausschuss Naturbad und im Projektausschuss Sporthalle. Seine Fraktion vertrat er langjährig als stellvertretender Vorsitzender. (drm)

Am Vorabend seiner Verabschiedung erzählte Feuerstein dem SÜDKURIER, dass er viel Freude an seiner Ratstätigkeit gehabt habe. Aber nach 32 Jahren mit vielen Höhen, aber selbstverständlich auch Tiefen, sei es jetzt auch mal genug. Er freue sich darauf, ungebunden zu sein. Der Zeitpunkt sei richtig, schließlich gebe es mit Michael Pätzholz einen kompetenten Nachrücker für seinen Sitz im Gemeinderat.

Das Salz in der Suppe seien für ihn immer die Städtepartnerschaften gewesen. Die Partnerschaft mit Nogent-sur-Seine habe er nun 32 Jahre begleitet. Leider sei der Kontakt mit den Partnerstädten während der Corona-Zeit zwangsläufig zum Erliegen gekommen. Nun gebe es aber im Oktober eine Reise nach Nogent. „Daran werde ich zum ersten Mal als Privatperson teilnehmen.“

Feuersteins große Kraft als ruhender Pol

Feuersteins Ratskollegen und Bürgermeister Ralf Baumert würdigten alle sein außergewöhnliches Engagement als Kommunalpolitiker seit 1992, seine guten Ergebnisse bei den Wiederwahlen seither, seinen Sachverstand und seinen Einsatz für die Bürger und für die Vereine. Ganz besonders betonten die Redner Feuersteins verständnisvolle, auf Konsens und harmonische Lösungen bedachte umgängliche Art. „Du warst immer ein ruhender Pol und hast manche hitzige Debatte heruntergefahren“, sagte Hermann Wieland von den Freien Wählern. „Am liebsten hätten heute wohl alle gegen dein Ausscheiden gestimmt, denn wir verlieren ja einen guten Ratskollegen“, so Baumert augenzwinkernd. Der Rathauschef überbrachte Feuerstein nicht nur seinen persönlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit, sondern auch den der Bürger und des Rathausteams. „Wir werden dich vermissen“, versicherte ihm sein CDU-Kollege Erwin Gräble und Reinhard Zedler von der SPD lobte Feuersteins Erfahrung, seine Ruhe und sachliche Art der Argumentation. Dagmar Eisenhart dankte ihm dafür, dass er die vier Vertreter der Grünen bei ihrem Einzug in den Rat vor vier Jahren herzlich aufgenommen habe.

Feuerstein zeigte sich bei seinem letzten Redebeitrag als Mann weniger Worte: „Ich mach jetzt Platz für meinen Nachfolger Michael Pätzholz.“ Pätzholz, Inhaber der gleichnamigen Raumausstattungsfirma und ehemaliger Vorsitzender des örtlichen Handel- und Gewerbevereins, hat bei der letzten Kommunalwahl seiner Fraktion 1535 Stimmen eingefahren.