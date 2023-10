An der Ten-Brink-Schule sollte mal wieder ein richtig schönes und entspanntes Schulfest gefeiert werden, mit diesen Worten eröffnete Schulleiterin Birgit Steiner die Veranstaltung. Zudem ergab sich, dass fast genau 60 Jahre zuvor, am 26. Oktober 1963, nach einer 18-monatigen Bauzeit das heutige B-Gebäude eingeweiht wurde.

„In den 60er-Jahren war die Not nach Schulraum groß“, nahm Bürgermeister Baumert laut einer Pressemitteilung der Gemeinde in seiner Eröffnungsrede die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise. Der Platz in der damaligen Volksschule, der heutigen Scheffelschule, sei eng gewesen, und die Raumnot habe sich nur durch den Bau einer neuen Volksschule, dem heutigen B-Gebäude, beheben lassen. Die Unternehmerfamilie ten Brink hatte das Grundstück in idealer Lage günstig abgegeben. Den Neubau ließ sich die Gemeinde damals 1,7 Millionen D-Mark kosten, wie Birgit Steiner ausführte. „An Schulen oder Bildung wurde bei uns nie gespart“, wird Baumert in der Pressemitteilung zitiert. Die Investitionen hierin seien auch immer den Mitgliedern des Gemeinderates wichtig gewesen, und man könne stolz sein auf die Ten-Brink-Schule, welche heute eine Gemeinschaftsschule ist.

„Dass die Ten-Brink-Schule wachsen durfte, verdanken wir einem Schulträger, dem Bildung seit Jahrzehnten wichtig und wertvoll ist“, lobte Schulleiterin Steiner die Gemeinde Rielasingen-Worblingen. Die Kommune sei ein Leuchtturm inmitten der Schulträger des Landes. Und so stimme an der Schule einfach alles. Und: „Hier arbeiten Lehrkräfte, welche die SchülerInnen ernst nehmen, deren Fähigkeiten erkennen und sie zu sehr erfolgreichen Abschlüssen hinführen“, so Birgit Steiner.

Aktuelle, ehemalige und künftige Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleiter waren zusammengekommen, um gemeinsam das Fest zu begehen. Es gab Unterhaltung, Verköstigung und einen Minigolf-Parcours durch das B-Gebäude. Die Schulleiterin habe den vielen Vereinen und Helfern gedankt, darunter ihrer Stellvertreterin Julia Reiser, die zum Gelingen des Schulfests beigetragen hätten, endet die Pressemitteilung.