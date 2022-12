von Ingeborg Meier

Der Weihnachtsmarkt in Rielasingen, der einzige in der Region, der an einem Donnerstag stattfindet, erfreut sich immer einer großen Beliebtheit. Das war auch dieses Jahr so, obwohl der Markt nach seiner zweijährigen Corona-Pause in einem kleineren Rahmen und an einem anderen Standort stattfand als gewohnt.

Mit einem Rentiergeweih auf dem Kopf bringen die Schüler der Klasse 7a der Singener Hebelschule ihre gebastelten Holz-Rentiere gut an den Mann. | Bild: Ingeborg Meier

Bereits ab dem Zeitpunkt der Eröffnung am Nachmittag bummelten viele adventlich gestimmte Gäste entlang der 23 weihnachtlich herausgeputzten Stände am Rathaus, genossen Glühwein, alkoholfreien Punsch und Grillwurst, und suchten nach Geschenken für ihre Lieben.

„Wir mussten Glühwein nachordern“

Am frühen Abend zeigte sich der eine oder andere Standbetreiber vom Besucherandrang regelrecht überrannt. „Wir am Stand des Unterstützerkreises Flüchtlingshilfe mussten schon vor 19 Uhr Glühwein nachordern,“ berichtete die Integrationsbeauftragte Anja Marosits.

Viel Abwechslung bot das Rahmenprogramm: Die Jugendmusikschule Westlicher Hegau sorgte die musikalische Umrahmung. Der Nikolaus Hubert Mayer kam mit einem vollen Geschenkesack vorbei. Für die Kleinen zauberte der Zauberer Piccolo Arnt Meyer. Die Karussell-Fahrten waren kostenfrei – weil von der Gemeinde gesponsert. Unter den Standbetreibern fanden sich wie gewohnt Schulen und Vereine, die Basteleien und Selbstgebackenes anboten.

Vereine machen 2023 wieder mit

Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen trat in diesem Jahr als alleiniger Organisator auf. Gewöhnlich wird der Weihnachtsmarkt vom Handel- und Gewerbeverein Rielasingen-Worblingen und dem Standortmarketingverein ProRiwo mit auf die Beine gestellt. Wegen des Corona-Risikos zum Entscheidungszeitpunkt im Frühjahr zogen die beiden Vereine diesmal aber nicht mit.

Nächstes Jahr werde man dann aber wieder als Dreier-Gespann alles daransetzen, dass der Markt in gewohnter Größe am geplanten neuen Standort an den Talwiesenhallen stattfinden könne, versprachen die Vereinsvorsitzenden Michael Pätzholz und Werner Niete.