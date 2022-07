Jedes Grundstück im neu erschlossenen Gewerbegebiet Mitte, dem Areal des ehemaligen Bahnverladezentrums Hupac in Rielasingen-Worblingen, bekommt eine Glasfaserverbindung. „Dafür sorgt die Thüga Energie in Zusammenarbeit mit den Thüga Energienetzen“, verspricht der Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen, Ralf Baumert, laut einer Pressemitteilung des kommunal organisierten Versorgungsunternehmens.

Mit dem Glasfaser-Anschluss sollen zuverlässig Bandbreiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde realisiert werden. Über 3000 Meter Glasfaser-Kabel werden dafür verlegt beziehungsweise in Leerrohre eingezogen. Das neue Glasfasernetz soll auch entlang der Zeppelinstraße ausgebaut werden. Diese Erweiterung ermöglicht der Gemeinde Rielasingen-Worblingen den Anschluss des Rathauses, des Bauhofs sowie des neuen Feuerwehrgebäudes.

Vorteil für Unternehmen und die Gemeinde selbst

Bürgermeister Ralf Baumert sieht die Glasfaser-Infrastruktur als klaren Wettbewerbsvorteil: „Unternehmen, die einen schnelleren Zugang zu Informationen sowie einen besseren Internet-Kontakt zu Partnern und Kunden haben, sind im Vorteil. Der Bedarf für höhere Bandbreiten nimmt stetig zu.“

Kein Wunder, dass die Gemeinde selbst vom schnellen Internet profitieren will und sich durch die Glasfaser-Anschlüsse nicht nur eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung sichert, sondern auch eine Standortvernetzung zum Bauhof und zu dem neuen Feuerwehrgebäude realisiert. So könne eine bestehende Richtfunkverbindung abgebaut und die laufenden Kosten dafür eingespart werden.

Ende des Jahres sollen erste Kunden schnell surfen können

„Der Ausbau des Glasfasernetzes auf dem ehemaligen Hupac-Gelände konnte durch eine Zuleitung von Singen realisiert werden, wo wir ebenfalls Glasfasernetze betreiben“, erklärt Projektleiter Stefan Hagemann von den Thüga-Energienetzen. „Wir investieren damit als Partner der Kommunen weiter in die Infrastruktur für eine moderne Kommunikation, die die alte DSL-Technologie ablöst.“ So ist bereits seit Längerem das Gewerbegebiet Süd „Bei der Kapelle“ in Rielasingen erschlossen und auch die neuen Gebäude am Lindenplatz in Arlen bekommen bald die Chance auf Glasfaseranschlüsse.

Läuft alles nach Plan, sollen erste Gewerbekunden das schnelle Netz bereit Ende des Jahres nutzen können.