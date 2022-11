von Elisabeth Stauder

„Ein voller Erfolg“ so bewertete Bürgermeister Ralf Baumert die erste Nacht der Künstler und Kreativen in Rielasingen-Worblingen. Die Nacht schloss um 22 Uhr im vollen Festsaal der Talwiesenhallen mit der beeindruckenden Lasershow der Laserworld AG Lengwil. Die Aussage des Bürgermeisters bestätigten neben Künstlern und Besuchern auch Jessica Trombetta und Andrea Debatin vom Kulturamt der Gemeinde.

Ateliers, Scheunen, Gärten

An 20 im ganzen Ort verteilten Standorten – öffentlichen Räumen, Ateliers, Garagen, Scheunen, Gärten, Bushaltestellen – präsentierten mehr als 30 Künstler ihre Werke. Sie kamen überwiegend aus der Region, aber beispielsweise auch aus der Schweiz und mit Natalie Bennett sogar aus Ashford in Südengland.

Mit Hilfe eines ausführlichen Programmheftes, in dem alle Standorte erfasst und die Künstler mit ihrem bisherigen Werdegang aufgeführt waren, begaben sich die Besucher zu Fuß, viele mit dem Fahrrad oder mit Hilfe des von der Feuerwehr angebotenen Shuttles auf ihren Rundgang durch den Ort. Zudem waren alle Standorte blau beleuchtet.

Viele malende Künstler

Natürlich dominierten die malenden Künstler, überwiegend Hobby-Maler, diese Nacht der Künstler und Kreativen. Aber die Bilder in verschiedenen Malstilen, Techniken und Materialien hergestellt, verdeutlichten den Besuchern die Bandbreite der Malerei. Sehr oft kamen die Künstler mit den Besuchern ins Gespräch. Gerne waren sie bereit, über ihre Werke und ihre Motivation, sich auf verschiedenste Arten künstlerisch zu betätigen, den Besuchern Auskunft zu geben.

Christine Endres (v.l.) und Marlene Martin mit ihren Besucherinnen Margarete Gogel und Julitta Kintzinger. | Bild: Elisabeth Stauder

So ließ sich im Rathaus Palmiri Pasqualino, von Berufs wegen mit Kunst verbunden, von Roberta Mincone aus Singen deren Bilder erklären. „Die Idee mit dieser Nacht ist eine tolle Idee“, befand er „es sollte wieder mehr Veranstaltungen geben. Die Kultur wurde durch Corona verdrängt. Wir leben aus der Kultur, ohne Kultur sind wir nichts.“

Holzarbeiten mit viel Herzblut

In diesem Sinne äußerte sich auch Rainer Pohlmann: „Alles was Kultur fördert, ist wichtig, hält die Gesellschaft zusammen.“ Der pensionierte Lehrer und leidenschaftliche Musiker präsentierte den Besuchern in seinem Wohnhaus in Worblingen seine Holzarbeiten, die er mit viel Herzblut geschaffen hat.

Obwohl etwas abgelegen vom Zentrum der Standorte in Rielasingen war er sehr zufrieden mit der Besucherzahl, ebenso wie Michael Biehler. Dieser zeigte seine Arbeiten aus Holz, Kunststoff, Metall und Stein in seinem Garten, ebenfalls in Worblingen.

Sektgläser aus Keramik

In der Hardberghalle ließen sich Margarete Wolf und Josef Auer von Christa Schwarz-Mayer, deren Hobby Keramikarbeiten sind, Sekt aus eigens für diese Nacht der Künste aus Keramik hergestellten Gläsern offerieren. Beeindruckend war eine Ausstellung von Patchwork-Arbeiten im Narrenschopf.

Christa Schwarz-Mayer zeigt eigens für die Kunstnacht kreierte Sektgläser. | Bild: Elisabeth Stauder

Hier nutzten Marlene Martin und Christine Endres die Gespräche mit Besucherinnen, um neue Mitglieder für ihre Nähkreise zu gewinnen. Einer ganz anderen Kunst widmet sich Gabriele Vogt: der Kunst des Papierfaltens, dem Origami. Ihre Ausstellung mancher Besucher mit einem kleinen Kunstwerk aus Papier.