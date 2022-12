von Nicola Maria Reimer

Frau Wittmer, seit zehn Jahren stehen Sie als Musicaldarstellerin auf der Bühne und haben in 21 Produktionen mitgewirkt. Darunter waren Klassiker, wie My Fair Lady, Jesus Christ Superstar und Evita, aber auch neuere Musicals. Was reizt Sie an Ihrem Beruf?

Mich reizt es, dass der Beruf so viele Facetten hat. Es ist nicht nur das Schauspiel, der Tanz, das Singen, sondern dass diese Hauptkomponenten miteinander gemischt werden und eine Story erzählen. Es widerspricht wohl meiner Mentalität, morgens ins Büro zu gehen und pünktlich Feierabend zu machen. Bei mir ist jeder Tag anders. Wenn ich nicht im Tourbus sitze, wird morgens meist geprobt und abends stehe ich auf der Bühne – teilweise sogar für eine Doppelvorstellung. Ich liebe die Abwechslung, die Herausforderung und letztendlich liebe ich es, auf der Bühne zu stehen.

Sie sind in Rielasingen-Worblingen aufgewachsen. Wann entstand der Wunsch, auf die Bühne zu gehen?

Das war irgendwie absehbar, denn der Wunsch entstand schon in der Grundschule. Und es ist lustig, wenn ich ehemalige Mitschülerinnen und -schüler wieder treffe, dann heißt es oft: „Wahnsinn, du wolltest schon damals auf die Bühne und hast das echt durchgezogen.“ Mit vier Jahren habe ich Ballettunterricht genommen, mehrere Instrumente gespielt, an „Jugend musiziert“ teilgenommen, im Chor und Solo gesungen. Für mich gab es nie eine wirkliche berufliche Alternative.

Singen Live 2023 in Schaffhausen: Zucchero und Sido kommen zu Stars in Town Das könnte Sie auch interessieren

Sie sind dann nach Hamburg gegangen.

Richtig, ich habe auf dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen mein Abi gemacht und bin mit 19 Jahren nach Hamburg gegangen, um zu studieren. In Hamburg habe ich mich regelrecht schockverliebt. Die Stadt bietet alles, was man braucht, tolle berufliche Möglichkeiten und neben dem Großstadtflair viel Natur und sogar Wasser. Damit habe ich wenigstens ein bisschen Bodenseefeeling.

Zur Person Alice Wittmer, geboren 1988, wuchs in Rielasingen-Worblingen auf und besuchte das Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen. Sie studierte ab 2009 in Hamburg und schloss 2012 mit dem Diplomabschluss Bühnendarstellerin ab. Seit 2020 gehört sie zur Besetzung von „Tina – das Tina Turner Musical“, ab 2023 in Stuttgart. Am Mittwoch, 14. Dezember, wird sie um 19 Uhr mit dem Musical „Sherlock Holmes – Next Generation“ in der Singener Stadthalle gastieren. Restkarten bei der Tourist Information Singen, Telefon (077 31) 85-262 oder -504 oder online

Aktuell sind Sie mit dem Musical „Sherlock Holmes – Next Generation“ auf Tour. Für die Rolle der Catherine Mason wurden Sie für den Deutschen Musicaltheaterpreis 2019 in der Kategorie „Beste Darstellerin in einer Nebenrolle“ nominiert. Wie schwierig ist es, sich als Künstlerin zu behaupten?

Das ist total schwierig – und wie in vielen Berufen ist es als Frau noch schwieriger als für Männer. Erstens gibt es weniger Frauenrollen für Hauptpartien und die Gagen sind geringer. Und wenn man bei den Gagenverhandlungen pokert, hat man wenig Spielraum, denn da stehen dann vielleicht 50 andere Künstlerinnen, die den Job aus der Not heraus für weniger Geld machen würden. Das Leben als Künstlerin ist ähnlich wie eine Bühne: Nach außen sieht es toll aus, hinter der Bühne steht man zwischen Seilen und Requisiten und es ist nur wenig glamourös.

Singen Jetzt ist es raus: Dieser bekannte Sänger eröffnet das Hohentwielfestival 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Was, außer Talent und Disziplin, bedarf es für Ihren Beruf?

Absolutes Durchhaltevermögen. Auch bei mir gab es Momente, in denen ich nicht wusste, ob ich in zwei Monaten noch meine Miete bezahlen kann. Das hat nichts mit der eigenen Leistung zu tun, sondern manchmal gibt es einfach eine berufliche Flaute. Es gibt Zeiten, da ist ganz einfach ein bestimmter Frauentyp nicht gefragt. Wichtig ist, dass man flexibel ist und voller Selbstvertrauen. Ich habe als doppelten Boden und als zweites Standbein für alle Fälle noch eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin absolviert. Ich bin dankbar, dass ich gerade feste Engagements habe. Im nächsten Jahr ziehe ich eine Zeitlang nach Stuttgart, weil ich dort das Musical „Tina“ spiele.

Wir führen dieses Interview telefonisch, Sie sitzen gerade im Tourbus, mit dem Sie teils sehr weite Strecken zurücklegen. Wie nutzen Sie diese Zeit?

Das ganze Team versucht in der Tat viel zu schlafen (lacht). Bis wir nach der Vorstellung ins Bett kommen, ist es meist nach Null Uhr und wir stehen wieder gegen 7 Uhr morgens auf. Und wir haben keinen Party-Bus, sondern nutzen die Zeit dafür, dass sich unsere Stimme und der Körper regenerieren, um für die nächste Vorstellung wieder fit zu sein. Ansonsten bereiten wir uns auf anstehende Auditions oder auch neue Produktionen vor, lesen oder lernen Texte.

Singen Totgesagte leben länger? Die Kulturszene in Singen lebt und ihr Förderkreis vergibt viele Preise Das könnte Sie auch interessieren

Demnächst gibt es für Sie ein Heimspiel. Sie werden mit „Sherlock“ in der Singener Stadthalle auf der Bühne stehen. Sherlock Holmes ist eine spannende Figur, die mannigfach interpretiert wurde. Was macht Ihrer Meinung nach diese Produktion aus?

Das Musical stellt den weltbekannten Akteuren eine junge Generation von Mitspielern an die Seite. Damit treffen Jung auf Alt und Tradition auf Moderne. Die Inszenierung ist erfunden und neu geschrieben worden und spielt auch nicht wie üblich um 1890, sondern zwanzig Jahre später. Sherlock ist schon gut 60 Jahre alt und die nächste Generation beeinflusst das Spiel. Musikalisch holen moderne Arrangements und rockige Stücke mit der E-Gitarre auch ein jüngeres Publikum mit ins Boot. Wir erreichen damit ein generationsübergreifendes Publikum und das ist ganz spannend.

Ihre Familie lebt am Bodensee, Sie in Hamburg. Wo werden Sie die Feiertage verbringen?

Normalerweise gehen die Menschen an den Feiertagen gerne zu kulturellen Veranstaltungen und so habe ich in der Vergangenheit meistens über Weihnachten gearbeitet. Daher freue ich mich, endlich mal wieder zu Hause am Bodensee sein zu dürfen und die Zeit mit der Familie zu verbringen.