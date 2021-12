von Sandra Bossenmaier

Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Ein Jahr, in dem das gesellschaftliche Leben genauso wie kulturelle Veranstaltungen oder die Gemeinschaft in den Vereinen erneut zu kurz kamen – wegen der Corona-Pandemie, die uns nun schon seit fast zwei Jahren in Schach hält.

Auch wenn in den Sommermonaten etwas von der gewohnten Normalität zurückgekehrt war, mussten übers Jahr hinweg viele beliebte Veranstaltungen ersatzlos gestrichen werden. Wo möglich wurden Veranstaltungen und Besprechungen ins Netz verlagert, auch Gemeinderatssitzungen wurden über lange Strecken größtenteils in hybrider Form abgehalten.

Rielasingen-Worblingen Skiclubs hoffen trotz Corona auf Spaß im Schnee: Tages-Skikurse sollen auf jeden Fall stattfinden Das könnte Sie auch interessieren

Diese konnten also entweder nach aktuell gültigen Regeln in Präsenz oder alternativ in digitaler Form von Zuhause aus besucht werden. „Das funktionierte gut“, resümiert Bürgermeister Ralf Baumert im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Corona hat auch etwas Gutes

Und überhaupt sei die Digitalisierung in der Verwaltung deutlich vorangekommen. Die Pandemie habe dies deutlich beschleunigt – eine ihrer wenigen guten Seiten. „Das Jahr 2021 war nach 2020 gefühlt eine noch größere Herausforderung. Wir hatten viele Aufgaben zu erledigen“, so das Gemeindeoberhaupt.

Immer wieder war man wegen Corona und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dazu gezwungen, sich innerhalb kürzester Zeit neu zu organisieren. Und allzu oft hatten klare Vorgaben gefehlt, erinnert sich Baumert.

Es wurde viel gebaut

Rückblickend kann festgehalten werden, dass 2021 ein Jahr war, in dem in der Gemeinde viel gebaut wurde. Im September hatten die Tiefbauarbeiten in der Oberdorfstraße begonnen. Zuvor waren Tiefbauarbeiten in der Ramsener Straße erfolgt.

Eine von vielen Baustellen: In der Oberdorfstraße wurden Tiefbauarbeiten erledigt und die Baustelle für den Winter gesichert. Bild: Sandra Bossenmaier

Außerdem wurde die Notunterkunft in der Riedernstraße wieder aufgehübscht und verbessert und es wurden brandschutzbedingte Fluchtrutschen in den Kinderhäusern Fröbel und Rosenegg angebracht.

Viele Projekte kamen ein gutes Stück voran

Auch die Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Hupac-Areal sind ein großes Stück vorangekommen. Bei dem Projekt konnten in diesem Jahr die Erschließungsarbeiten beendet werden. Und auch die Hochbauarbeiten für einen viergeschossigen Erweiterungsbau beim Pflegezentrum St. Verena schreiten sichtbar voran.

Hier sollen 25 neue Heimplätze zu den bereits bestehenden in Rielasingen-Worblingen entstehen. Die Kosten dafür werden auf insgesamt 11,5 Millionen Euro beziffert. Bezuschusst wird das Projekt von den Kirchengemeinden und dem erzbischöflichen Ordinariat sowie mit 2,5 Millionen Euro von der Gemeinde Rielasingen-Worblingen.

Der Erweiterungsbau des Pflegezentrums St. Verena wächst in die Höhe. Dort sollen künftig 25 weitere Pflegeplätze entstehen. Die Gemeindeverwaltung rechnet für das Projekt derzeit mit Kosten von rund 11,5 Millionen Euro. Es gibt allerdings auch Zuschüsse.Bild: Sandra Bossenmaier

Finanziell war die Gemeinde laut Haushaltsplan mit einem Fehlbetrag von 1,15 Millionen Euro gestartet. Die Prognose wies zwischendurch einen Fehlbetrag von 1,6 Millionen Euro aus, eine deutliche Steigerung. Dennoch rechnet die Gemeinde jetzt am Ende des Jahres wieder mit einem Fehlbetrag von 1,1 Millionen Euro. Damit liegt sie wieder voll im Plan.

Dies sei auch einem konstanten Ergebnis bei den Gewerbesteuereinnahmen und einem landesweit überdurchschnittlichen Kommunalen Finanzausgleich zu verdanken, wie im Gemeinderat deutlich wurde. Ein weiterer Faktor für das verbesserte Ergebnis sind Projekte, die auf das kommende Jahr verschoben wurden und die Kosten in diesem Jahr somit verringerten. Etliche davon hätten nicht wie eigentlich geplant in diesem Jahr umgesetzt werden können.

Kinder bestimmen in der Gemeinde erstmals mit

Doch nicht nur mit Finanzen beschäftigte sich die Gemeinde Rielasingen-Worblingen im Jahr 2021. Neben Landtags- und Bundestagswahl gab es in Rielasingen-Worblingen in diesem Jahr zum ersten Mal eine echte demokratische Wahl für Kinder.

Demokratisch wurde im Sommer für eine Amtszeit von einem Jahr der erste Kinderrat der Gemeinde gewählt. Er besteht aus sechs Mädchen und Jungen aus der Gemeinde im Alter zwischen neun und 13 Jahren. Dieses junge Gremium trifft sich nun regelmäßig, um die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten.

Diese Kinderräte gestalten seit diesem Jahr dieZukunft der Gemeinde mit (v.l.): Hannes von Glinowiecki, Collin Ulbrich, Stella Wegeng, Hannah Bürkle, Mario Maué, Noé Agster, Stella Laza und Anja Marosits. Bild: Sandra Bossenmaier

Ganz oben an stehen für die Kinder und Jugendlichen die Themen Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Demokratie, Vielfalt, Ökologie und das Zusammenleben der Generationen. Wie Schulsozialarbeiter Mario Maué gegenüber dem SÜDKURIER berichtet, sind die Kinderräte allesamt politisch und am Gemeinwohl interessiert.

Dellenhau wird weiter beschäftigen

Ein weiteres Thema hat in diesem Jahr in Rielasingen-Worblingen für Aufregung gesorgt: der geplante Kiesabbau im Gewann Dellenhau. Das Thema wird im kommenden Jahr Gemeinde und Bürger von Rielasingen-Worblingen, Singen, Gottmadingen und Hilzingen wahrscheinlich noch weiter beschäftigen.

Noch läuft eine Umweltverträglichkeitsprüfung und die Gegner des Projekts schöpfen Hoffnung, den geplanten Kiesabbau im Gewann Dellenhau doch noch verhindern zu können. Wie es mit diesem und allen weiteren Projekten sowie der Pandemie-Lage im kommenden Jahr weitergeht, wird die Zeit zeigen müssen.