von Sandra Bossenmaier

Es sind Schlagzeilen, wie schlechte Arbeitszeiten und Bezahlung, Stress pur und miese Arbeitsbedingungen, die immer wieder im Zusammenhang mit einer Beschäftigung in der Gastronomie auftauchen. Corina Weiermann-Seidl und Jessica Frütsche erzählen von ihren Berufen in der Gastronomie, wie erfüllend und abwechslungsreich diese seien. „Viele haben nur die negativen Dinge der Gastronomie im Kopf“, dem möchte die Vollblutwirtin Weiermann-Seidl vom Berggasthof Burg Rosenegg in Rielasingen entgegenwirken.

Oft hieße es: Man muss arbeiten, wenn andere frei haben. „Im Gegenzug heißt das aber doch: Wir haben frei, wenn andere arbeiten“, so Corina Weiermann-Seidl. Sie kann beispielsweise zu Zeiten ins Freibad gehen, wenn dieses nicht überfüllt ist oder anders ausgedrückt: man kann seine Freizeit anders gestalten. Das sei durchaus eine hohe Qualität der eigenen Freizeit.

Überstunden werden zeitnah abgegolten

Auch arbeite man nicht rund um die Uhr in der Gastronomie, sondern habe auch hier eine geregelte Arbeitszeit. Die Wirtin räumt ein, dass es Zeiten gebe, in denen man mal länger bleiben müsse. Aber diese Überstunden würden dann wieder zeitnah abgegolten – unterm Strich bleibe es in ihrem Betrieb bei der vereinbarten Wochenarbeitszeit.

„Gastro ist viel mehr, als Teller und Getränke rausbringen“, schildert Jessica Frütsche. Es brauche wesentlich mehr, diese Arbeit gut zu machen, erklärt die Servicekraft. Man benötige eine fachliche sowie eine menschliche Qualifikation, ergänzt Corina Weiermann-Seidl. Und man müsse gerne mit Menschen zusammenarbeiten, denn jeder Gast sei anders.

Trinkgeld als Anerkennung der Leistung

„Die Gastronomie und Hotellerie ist ein Jobmotor, ein Garant, Geld verdienen zu können“, so die Wirtin. Die Branche sei sehr gut für Studenten oder Aushilfskräfte geeignet, die etwas dazu verdienen möchten. In diesem Zusammenhang kommt das Gespräch auf ein leidiges Thema, das der schlechten Bezahlung. Die Wirtin entgegnet dem, dies sei relativ.

Teuerung muss auch Gastronomie weitergeben

Aufgrund neuer Tarifverträge könne man jetzt höhere Gehälter auszahlen. Aber: „Natürlich müssen auch die Preise in der Gastronomie steigen, weil ja überall die Preise steigen“. Und: „Die Gäste zahlen die Löhne der Angestellten mit, nicht nur in Form von Trinkgeld“. Das Trinkgeld sei übrigens ein sehr positives und sehr direktes Feedback von Gästen. „Ich schätze diese sofortige Anerkennung meiner Arbeit“, ergänzt Jessica Frütsche.

Ausbildung öffnet Türen auf der ganzen Welt

Die Arbeit in der Gastronomie bringt Abwechslung und Vielseitigkeit mit sich, rücken die Frauen das beschädigte Image zurecht. Man begleite Menschen bei Familienfesten wie Taufe, Hochzeit oder Geburtstag bis hin zur Beerdigung. Weiter öffnet eine Ausbildung berufliche Türen auf der ganzen Welt. Man kann sich aussuchen, ob man in einer Bar, im Skigebiet, auf einem Kreuzfahrtschiff oder im Hotel arbeiten möchte. Und die Aufstiegsmöglichkeiten sind kurz und schnell. Oder man arbeitet eben in der Heimat, wo man sich wohlfühlt.

Jessica Frütsche (links) und Corina Weiermann-Seidl bedienen ihre Gäste mit großem Vergnügen an der Arbeit.

Das sagt Dehoga Wer kommunikativ ist und gerne mit Menschen zusammenarbeitet ist in der Gastronomie und der Hotellerie genau richtig, sagt Daniel Ohl, Pressesprecher beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg. Er sagt weiter: „Die Arbeitszeiten sind nicht schlecht, nur anders“ und ergänzt, dass diese für viele sogar sehr gut seien um beispielsweise Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Anstellungen in der Gastronomie und der Hotellerie bieten viel Abwechslung, kein Tag sei wie der andere, schildert Ohl.

Jessica Frütsche lernte ursprünglich Bäckereifachverkäuferin. Um mehr Geld zu verdienen, wechselte sie nach der Ausbildung in die Industrie, dort blieb sie dann über zehn Jahre. Vor sechs Jahren begann sie zusätzlich auf dem Berggasthof Burg Rosenegg als Aushilfskraft im Service zu arbeiten und eignete sich in diesen sechs Jahren viel Fachwissen an. Bewusst entschied sie sich jetzt für eine Vollzeitanstellung im Berggasthof und kündigte ihre Anstellung in der Industrie. „In der Gastronomie wird es nie langweilig“, lautet ihr Fazit.

Begleitung der Menschen bei wichtigen Feierlichkeiten

Man lerne täglich etwas Neues und nie aus. Und das Kollegenteam sei für sie schon wie eine zweite Familie. Überhaupt gehe es bei ihrer Arbeit nicht nur darum, die Gäste satt zu machen und oft begleite man die Menschen an wichtigen Feierlichkeiten.

In der Industrie habe sie wohl etwas mehr Geld verdient, aber das nehme sie jetzt gerne in Kauf. Die Arbeitsbedingungen seien nicht immer einfach sowie körperlich einseitig und anstrengend gewesen. Und mit am wichtigsten sei ihr der Kontakt zu den Menschen und Gästen – den hat sie jetzt im Berggasthof Burg Rosenegg.

„Ich bin gerne hier. Man spürt, die Arbeitsbedingungen stimmen und die Arbeit hier macht zufrieden“, fasst Gast Klaus Sturm, der gerne den Berggasthof besucht, seinen Eindruck zusammen.