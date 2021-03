von Ingeborg Meier

Wie die meisten Kommunen landauf, landab kann auch Rielasingen-Worblingen 2021 voraussichtlich seinen Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Erwartet wird ein Defizit in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro. Das veranschlagte Gesamtergebnis weist ebenfalls diesen Fehlbetrag auf. Die Coronavirus-Pandemie komme in ihren Auswirkungen nun voll zum Tragen, so Bürgermeister Ralf Baumert.

Wie sich der Fehlbetrag zusammensetzt Der Fehlbetrag im Haushalt von Rielasingen-Worblingen in Höhe von 1,15 Millionen Euro ist den Auswirkungen der Pandemie geschuldet: Die Gewerbesteuereinnahmen müssen um 430.000 Euro geringer veranschlagt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird voraussichtlich um 1,12 Millionen niedriger liegen als 2020, die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich um 320.000 Euro.

18 Millionen Euro Liquidität

Dabei befindet sich Rielasingen-Worblingen noch in einer guten Situation: Die Gemeinde kann sich auf hohe Rücklagen – wie die Bezeichnung in den früheren kameralistischen Haushalten hieß – stützen.

Diese Liquidität liegt aktuell bei 18 Millionen Euro und erlaubt es der Gemeinde auch, die nötigen Investitionen vorzunehmen, ohne dafür neue Schulden machen zu müssen. Und diese Investitionen sind trotz vorausgegangener Streich- und Einsparrunden von Verwaltung und Gemeinderat bedeutend: 7,6 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Trotzdem Sorgenfalten

Trotzdem hielt der Bürgermeister zum ersten Mal in seinen 14 Dienstjahren die Haushaltsrede mit Sorgenfalten auf der Stirn, wie er selbst konstatierte. Denn Rielasingen-Worblingen wird nicht nur im jetzigen, sondern auch im kommenden Jahr schwer an den coronabedingten Mindereinnahmen zu tragen haben. Ralf Baumert geht deshalb davon aus, dass die Krise erst im Jahr 2024 vollständig überwunden sein wird.

Was ihm noch zusätzlich zu denken gibt, ist, dass der jetzige Haushaltsplan auf den Orientierungsdaten der letztjährigen Steuerschätzung im November basiert. „Damals gab es den zweiten Lockdown mit seinen finanziellen Folgen noch nicht“, erklärt der Bürgermeister. Er befürchtet deshalb weitere, noch gar nicht veranschlagte finanzielle Verschlechterungen im Jahr 2021. Verena Manuth bekräftigte diese Aussage: „Es ist zu befürchten, dass die Wirklichkeit noch schlimmer aussehen wird“, so die Leiterin des Rechnungsamtes.

Dank an Räte für Zusammenhalt

Von diesen Erwägungen ausgehend galt der Dank von Gemeindeoberhaupt Ralf Baumert ganz besonders dem Gemeinderat. Der Haushalt zeige, dass man auch in Krisensituationen zusammenhalte. Ob die Investitionen so umgesetzt werden können, wie geplant hielt er nicht für sicher: „Wir müssen auf Sicht fahren.“

Diese Vorgehensweise hielt auch Volkmar Brielmann (CDU) für sinnvoll. Man müsse die Realisierung der geplanten Maßnahmen flexibel handhaben. „Wir werden sicherlich einen Verschiebebahnhof haben“, so der CDU-Ratsherr.

Einsparung beim Personal

FW-Gemeinderat Hermann Wieland hielt insbesondere Verena Manuths Quartalsberichte für hilfreich, um die Finanzen immer richtig im Blick zu haben. Lob aus seinem Mund gab es auch für die Gemeindeverwaltung, die 2021 darauf verzichtet, zwei Vollzeitstellen wieder zu besetzen.

Der Druck auf die Gemeindemitarbeiter dürfe aber nicht noch verstärkt werden, mahnte Karlheinz Möhrle (SPD). Und Steffen de Sombre (Grüne) bat darum, im Sommer nochmals über eine Besetzung der vorläufig eingesparten Stelle im Jugendbereich nachzudenken.