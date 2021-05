von Ingeborg Meier

Ab dem kommenden Jahr sollen die Realsteuerhebesätze um zehn Prozentpunkte steigen. Diese Maßnahme sei – wie in der Sitzung erläutert wurde – eine der wenigen Möglichkeiten, mit denen eine Gemeinde selbst Einfluss auf ihre Einnahmen nehmen kann. Das soll nun genutzt werden.

Eine Reihe von Gemeinderäten tat sich schwer mit dieser Entscheidung, wohl wissend dass Steuererhöhungen dem Bürger nur schwer zu vermitteln sind – insbesondere in der aktuelle Krise. Den Ausschlag gaben dann jedoch die Zahlen, die die Verwaltung präsentierte und die zeigten, dass diese Anhebung niemandem weh tun soll: Grundsteuer-A-pflichtig sind die Landwirte. Bei einem Steuermehraufkommen nach der Erhöhung von insgesamt 43 Euro würde dies für sie keine wirkliche Belastung bedeuten, wurde in der Sitzung erläutert.

Besitzer einer Eigentumswohnung würden nach der Erhöhung für die Grundsteuer B monatlich gerade mal 50 Cent mehr berappen müssen, Eigentümer eines Einfamilienhauses rund 1,10 Euro. Für die ansässigen Betriebe bedeutet der höhere Hebesatz ein Mehr von 2,92 Prozent bei der Gewerbesteuer gegenüber ihrer bisherigen Steuerschuld. Und Gewerbesteuer, das wurde immer wieder in die Diskussion eingeflochten, zahlen nicht die Pandemie-Verlierer wie die schwer gebeutelten Gastwirte, sondern nur die Gewerbetreibenden, die auch in diesen Krisen-Zeiten Gewinne ausweisen können. Die Gemeinde aber bekomme durch diese Erhöhung 100.000 Euro mehr in die Kasse.

100.000 Euro werden gebraucht

Diese 100.000 Euro werden gebraucht: Rielasingen-Worblingen hat zwar siebzehn Millionen Euro auf der hohen Kante. Schlecht sieht es jedoch im Ergebnishaushalt der Gemeinde aus, so der Tenor in der jüngsten Sitzung. Im Ergebnishaushalt müssen die laufenden Verwaltungskosten inklusive der Personalkosten der Gemeinde mit ihren vielen familienfreundlichen Einrichtungen erwirtschaftet werden und auch die Kosten für die jeweils anstehenden, umfangreichen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden hier verbucht.

Hier wirke sich auch die Corona-Pandemie aus. Die Zuweisungen gehen zurück. 2021 ist ein Defizit von 1,155 Millionen Euro veranschlagt. Bis 2024 wird weiterhin mit Fehlbeträgen gerechnet. Die Einsparmöglichkeiten seien erschöpft. Wo möglich wurde bei den zurückliegenden Haushaltsberatungen schon der Rotstift angesetzt. Zwei Personalstellen werden im laufenden Jahr nicht mehr besetzt, viele ursprünglich geplante Maßnahmen werden erst mal verschoben, da der diesjährige Haushaltsplan zwar genehmigt ist, das Landratsamt als Aufsichtsbehörde aber signalisiert habe, dass man an einer Verringerung des Defizits arbeiten müsse, so Bürgermeister Ralf Baumert.