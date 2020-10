von Sandra Bossenmaier

Als Regina und Heinz Gaubatz vor über zwei Jahrzehnten ihr Eigenheim in Rielasingen bauten, hatten Sie niemals mit einem direkt an ihrem Haus vorbeifahrenden Zug gerechnet. Bewusst hatten sie sich für den Bauplatz am Ende der Sackgasse entschieden, an welche Bahngleise angrenzen. Aus heutiger Sicht für das Paar ein Fehler. Damals, im Jahr 1997, fuhr hier kein Zug mehr. Der letzte Güterzug auf dieser sogenannten rollenden Landstraße nach Italien war ein Jahr zuvor abgefahren. Und die öffentliche Personenbeförderung war bereits fast drei Jahrzehnte zuvor eingestellt worden. Von Entwidmung und Abbau der Gleise war gesprochen worden, tatsächlich passierte dies jedoch nie. Bis hier vor rund zehn Jahren die erste historische Dampfzugfahrt der Museumsbahn Etzwilen-Singen fuhr, gab es auf dieser Strecke keine Züge mehr.

ÖPNV-Angebot soll gesteigert werden

Heute nimmt die Situation Fahrt auf und stellt sich anders dar: Das Land Baden-Württemberg will das Angebot im öffentlichen Nahverkehr deutlich steigern, unter anderem mit der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Wie beispielsweise die Strecke Singen-Etzwilen, die damit den westlichen Bodenseeraum direkt mit dem schweizerischen Winterthur verbinden würde und auf Augenhöhe auch direkt am Haus der Familie Gaubatz vorbeiführen würde. Aktuell werden 42 Strecken in Baden-Württemberg überprüft, ob eine Reaktivierung in Frage kommt. Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor.

Familie Gaubatz möchte derweil für die Probleme, die ein täglich mehrfach vorbeifahrender Zug mit sich bringen könnte, sensibilisieren. An der Bahnlinie wurden in den vergangenen Jahrzehnten viele Häuser gebaut, deren heutige Besitzer vermutlich ebenfalls niemals damit gerechnet hatten, dass hier mal wieder regelmäßig Zugverkehr herrschen könnte. „Wir werden in unserem normalen Wohnen beeinträchtigt“, sorgt sich Renate Gaubatz über möglichen Lärm und Erschütterungen. Außerdem müsse man an schädliche Umwelteinflüsse denken, macht Heinz Gaubatz aufmerksam.

Diese Stelle wird – wie viele andere ebenso – gerne von Fußgängern zur Überquerung der Bahngleise genutzt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Da die Bahnstrecke von Singen nach Etzwilen in der Schweiz bisher nie elektrifiziert wurde, müsse man darüber nachdenken, wie ein Zug angetrieben werden könnte. Ein mit Diesel betriebenes Triebfahrzeug stellt für ihn dabei keine umweltfreundliche Lösung dar. „Überlegungen zu den möglichen Antriebsformen sind dem Ministerium nicht bekannt und werden in der Regel erst im Rahmen konkreter Planungen erörtert“, heißt es dazu auf Nachfrage des SÜDKURIER beim Verkehrsministerium.

Ein weiteres Problem sieht die Familie Gaubatz in der Unfallgefahr für Menschen in den Bereichen der Gleise. Nicht wenige würden Abkürzungen entlang oder über die Gleise nutzen und sogar Kinder würden in Gärten und auf Grundstücken entlang der Gleise spielen.

Wertverlust der angrenzenden Immobilien befürchtet

Bei all der Verzweiflung und der Enttäuschung, die das Ehepaar Gaubatz fühlt, dachten sie bereits an einen Umzug und den Verkauf ihres Hauses, in welches sie selbst sehr viel Arbeit investierten. Doch auch hier scheint ihnen die mögliche Reaktivierung der Bahnstrecke in die Quere zu kommen. Denn in Folge dessen befürchten sie einen enormen Wertverlust ihres Hauses. Was viele Jahre undenkbar für die Hausbesitzer war, könnte Realität werden: ein Zug des ÖPNV, der nach vielen Jahren wieder in Rielasingen einfährt.