von Sandra Bossenmaier

Statt den Narrenspielen in der Talwiesenhalle gibt es dieses Jahr bei den Rattlingern die Narrenspiele für daheim und einen Wurstsalat im Wecken. „Die Bürger sollen wissen, dass jetzt Fasnacht ist“, begründet Holger Reutemann, Vorsitzender des Rattlinger Narrenvereines Burg Rosenegg, diese Aktion. Damit wolle man auch trotz der Pandemie die Beliebtheit der Narrenspiele unterstreichen.

Wer für nächsten Samstag einen Wurstsalat vorbestellt, erhält dazu einen Link für einen direkten Online-Zugang zu einem Narrenspiel mit einer Zeitreise durch die vergangenen zehn Jahre Narretei. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dieser Zusammenschnitt mit den besten Auftritten inklusive der beliebten Nachtwächternummer für alle zugänglich sein, wie Holger Reutemann in Aussicht stellt.

Straßenfasnacht mit einem angemeldeten Spaziergang

„Ohne Pandemie hätten wir vier Narrenspiele und vermutlich wären fast alle Karten verkauft“, bedauert der Zunftmeister, dass es in diesem Jahr zum wiederholten Male keine Saalveranstaltungen an Fasnacht geben wird. Auch wenn die Fasnacht der Rattlinger hauptsächlich auf der Straße stattfände, haben sich die Narrenspiele über die Ortsgrenzen hinaus zu einem festen Bestandteil der dörflichen Fasnacht entwickelt.

Die Planungen für den Schmutzigen Donnerstag sind noch nicht abgeschlossen. „Was im Freien möglich ist, werden wir machen“, so der Zunftmeister. Und für den Nachmittag habe er bei den Behörden bereits einen Spaziergang mit Narrenbaum angemeldet. Auch um seinen Unmut zu äußern, dass viele sogenannte Spaziergänger ohne Anmeldung und Verantwortliche sich jeden Montag versammeln und gleichzeitig darüber diskutiert wird, die Straßenfasnacht zu untersagen.

Bis 8. Februar bestellen und am 12. Februar abholen

Noch bis Dienstag, 8. Februar, kann man zum Preis von fünf Euro einen Wurstsalat im Wecken per E-Mail an schriftfuehrerin@rattlinger.de vorbestellen. Am Samstag, 12. Februar, kann man dann die Bestellung zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr an der Talwiesenhalle abholen.