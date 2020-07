von Ingeborg Meier

Rielasingen-Worblingen folgt erst mit Verzögerung den Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände, die Elternbeiträge um 1,9 Prozent zu erhöhen. Die Eltern sollen in der Aachtalgemeinde anstelle schon ab September 2020 erst ab Januar 2021 mehr bezahlen. Dies gilt sowohl für die kommunalen, als auch für die kirchlichen Einrichtungen und die der freien Träger.

Singen Nach Corona-Fall in Singener Kindertagesstätte: Wie Kitas die Corona-Regeln meistern Das könnte Sie auch interessieren

Mit dieser Entscheidung folgte der Gemeinderat der Beschlussempfehlung der Verwaltung. Schließlich könne die Gemeinde den Eltern der Kindergarten- und Krippenkindern derzeit und wohl auch in den kommenden Monaten wegen Corona keine Verlässlichkeit des Betreuungsangebots bieten, erläuterte Bürgermeister Ralf Baumert.

Die Lage ändere sich ständig. Was er heute sage, sei nächste Woche vielleicht schon wieder Makulatur, erläutert Ralf Baumert (SPD), Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. | Bild: Privat (ZVG)

Die Lage ändere sich ständig. Was er heute sage, sei nächste Woche vielleicht schon wieder Makulatur. Bisher sei zum Beispiel in manchen Betreuungseinrichtungen Schnupfen ein Ausschlusskriterium der Kleinen gewesen, in anderen nicht. An diesem Regelungschaos habe es viel Kritik gegeben, das Gesundheitsministerium und das Kultusministerium stünden unter Druck. Man erwarte neue Vorgaben.

Man sollte Eltern erklären, dass der Aufwand für die Kinderhäuser derzeit viel höher sei, als in Vor-Corona-Zeiten, lautete der Appell von Ratsherr Reinhard Zedler (SPD). Als Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt kennt er die Herausforderungen der Betreiber. | Bild: SK

Bei den Eltern käme eine Gebührenerhöhung so an, als würde man für ein reduziertes Angebot mehr Geld verlangen. Man müsse ihnen erklären, dass der Aufwand für die Kinderhäuser derzeit viel höher sei, als in Vor-Corona-Zeiten, lautete der Appell von Ratsherr Reinhard Zedler. Im Augenblick fahren die Kinderhäuser im eingeschränkten Regelbetrieb.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Eltern nutzten das reduzierte Angebot gerne, sie seien froh, dass die Kinder wieder in die Kinderhäuser kommen dürften, erklärte die Kindergartenbeauftragte Jasmin Kroner. Gerade käme aber eine Welle des Unmuts auf die Erzieher zu. Ein Teil der Eltern wolle so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren und möchte zum Beispiel auch ein Abschlussfest für die Vorschüler. Andere Eltern dagegen seien ängstlich. „Wir versuchen derzeit den Spagat,“ so Kroner.