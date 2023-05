Völlig unklar ist den ermittelnden Beamten, was ein bislang unbekannter Täter mit seiner Farbschmiererei aussagen wollte. Er hat laut Polizei mit schwarzer Farbe gleich zwei Mal die Zahl „78“ auf die Fassade eines Hauses in der Hauptstraße in Rielasingen-Worblingen gesprüht.

Die Schadenshöhe der im Zeitraum von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagabend, 17.30 Uhr, angerichteten Farbattacke beziffern die Ermittler immerhin auf rund 5000 Euro.

Zur Aufklärung hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen entgegen, Telefon 07731 917036.