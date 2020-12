von Ingeborg Meier

Das Corona-Jahr 2020 endet in finanzieller Hinsicht mit besseren Ergebnissen als befürchtet. Die Erleichterung im Gemeinderat angesichts dieser Bekanntgabe war deutlich spürbar – auch wenn sich die Räte bewusst sind, dass die jetzt kurz vor Jahresende bilanzierte Zahlen keine echten Verbesserungen darstellen.

„Ein reiner Verschiebebahnhof“

Sie resultieren daraus, dass viele für das laufende Jahr geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten oder erst in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. „Ein reiner Verschiebebahnhof“, mahnte die Leiterin des Rechnungsamtes Verena Manuth vor jetzt vielleicht aufkeimenden Begehrlichkeiten. Und Bürgermeister Ralf Baumert dachte mit Bauchgrimmen an die Jahre 2022 bis 2024, in denen der Gemeinde höhere Umlagen-Zahlungen bevorstehen.

Im Ergebnishaushalt wird das ordentliche Ergebnis sehr viel höher liegen als erwartet: bei den Haushaltsberatungen war man von gerade mal 250.000 Euro ausgegangen – nun sind daraus knapp 1,5 Millionen geworden. Gründe dafür sind die erstaunlicherweise nun erhöhten Schlüsselzuweisungen und die Corona-Soforthilfen des Landes sowie die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung an die Kommunen. Dagmar Eisenhart (Grüne) betonte, dass sie es gut finde, dass in den schwierigen Zeiten Land und Bund Wort gehalten hätten.

18 Millionen Euro an liquiden Mitteln

Die Gewerbesteuereinnahmen sind nach dem jetzigen Stand entgegen der Befürchtungen nur um 300.000 Euro gesunken. Nach dem Lockdown im Frühjahr seien die Betriebe doch wieder gut in Bewegung gekommen, so Rechnungsamts-Leiterin Manuth.

Im Finanzhaushalt beliefen sich die Aufwendungen und Ausgaben auf 4,4 Millionen Euro weniger. So wurde unter weiteren Maßnahmen die Rathaussanierung verschoben und die Generalsanierung der Hardbergschule noch nicht begonnen. Die dafür eingeplanten Mittel wurden nicht verbraucht. Damit stehen jetzt am Ende des Jahres 2020 stolze 18 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.