So schildert die Polizei den Hergang des Unfalls: Eine 36-jährige Opel-Fahrerin bog von der Werner-von-Siemens-Straße nach rechts in die Zeppelinstraße ab und stieß dabei mit einem von rechts auf dem Radweg kommenden 45-jährigen Radler zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, am Fahrrad in Höhe von rund 50 Euro.