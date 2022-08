Äußerst rabiat haben Einbrecher in der Nacht auf Dienstag Kabel und Ladegeräte für Baumaschinen gestohlen. Zielscheibe war das Bauprojekt am Lindenplatz, bei Rathaus und Jugendtreff Juca 60. Der Vorfall geschah zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr. Die Täter sind laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz in Baucontainer und den Rohbau selbst eingebrochen. Demnach haben sie einen Rollladen an einem verschlossenen Container hochgeschoben, um durch ein dann eingeworfenes Fenster einzusteigen. Aus dem Innenraum hätten sie mehrere Akkus und Ladegeräte für hochwertige Baumaschinen erbeutet.

Doch damit nicht genug. Im Keller des Rohbaus haben die Einbrecher laut der Polizeimitteilung eine Baustellentür aufgerissen und eine größere Kabeltrommel entwendet. Und aus einem unverschlossenen Baucontainer ließen sie ein weiteres Ladegerät mitgehen. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen unter Telefon (07731) 9170-36 entgegen.