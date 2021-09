von Sandra Bossenmaier

Simone Schröter vom Turnverein Rielasingen 1900 (TVR) hat für die Kinder und Jugendlichen der Abteilung Leichtathletik ein Motivationsseminar organisiert. „Ich möchte die Kinder nach der langen Corona-Pause zu Sport motivieren“, begründete sie ihre Idee.

Bei der Suche nach Tipps und Anregungen stieß sie im Internet auf den Profisportler, Mittel- und Langstreckenläufer Marcel Fehr. Dieser trug in einem Video Sprudelkisten einen Weinberg hinauf. Da war für Simone Schröter klar, dass sie diesen jungen Mann kontaktieren und für ein Lauftraining gewinnen wollte – und es hat geklappt.

Spaß, Lauftechnik und Koordination

Zum gemeinsamen Training mit Marcel Fehr im Stadion auf der Talwiese fanden sich rund 20 junge Athletinnen und Athleten aus dem Turnverein Rielasingen ein. Gemeinsam wurden spielerische Übungen gemacht, welche den Kindern Spaß machten und fast nebenbei deren Lauftechnik und Koordination verbesserten. „Heute kommt es auf die kurzen und schnellen Sachen an“, so Profisportler Marcel Fehr, der extra wegen den Kindern aus dem Großraum Stuttgart angereist war.

In kurzen Abschnitten trainierte er die jungen Athleten in Beweglichkeit, Lauftechnik und Sprüngen. Die Dinge, die man als Erwachsener monoton aushalten und dennoch genießen könne, beispielsweise eine Stunde durch den Wald zu joggen, seien für Kinder manchmal zu langweilig, so Marcel Fehr.

Umso wichtiger sei es, dass man das Leichtathletik-Training spielerisch und dennoch anspruchsvoll gestalten würde. Für Fehr ist es ganz klar, dass es wichtig ist für Kinder, Sport zu treiben. Gemeinsam mit Gleichaltrigen könnten sich diese treffen, Spaß haben und etwas für ihre Gesundheit tun.

Ganz neu waren die Übungen beim Leichtathletik-Motivationsseminar für die Kinder zwar nicht, aber ein Sondertraining mit Marcel Fehr war trotzdem eine spannende Erfahrung. „Meine Erwartungen wurden voll erfüllt, die Athleten waren motiviert und haben sehr gut mitgemacht“, lautete das Fazit von Simone Schröter.