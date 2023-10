Ein Unbekannter hat in der Nacht Mittwochlaut Polizei versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Kurz nach Mitternacht soll er die Scheibe eines Einfamilienhauses in der Riedernstraße eingeschlagen eingeschlagen haben, darauf sei ein Zeuge aufmerksam geworden. Dem etwa 1,70 Meter großen Einbrecher mit sportlicher Figur sei die Flucht durch den Nachbargarten gelungen. Bekleidet war er mit dunkler Hose, grau-blauer Jacke, weißen Schuhen und einer schwarzen Wollmütze, zudem trug er eine FFP2-Maske und einen Rucksack mit Reflektoren. Ermittler sicherten allerdings ein blaues Fahrrad der Marke Cyclewolf, dass bislang nicht als gestohlen gemeldet worden ist und dem Täter gehören könnte.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.