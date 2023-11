Wie kann die deutsche Außenpolitik durch die derzeitigen bewegten Zeiten navigieren? Um diese Frage drehte sich eine Veranstaltung unter dem Motto „Politischer Martini“, zu der die Konstanzer Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl in die Arlener Gems geladen hatte. Titel: „Unser außenpolitischer Kompass in bewegten Zeiten“. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, war als Gastredner dabei, alle Plätze im Saal waren belegt.

In ihrer Eröffnungsrede hob Lina Seitzl die Bedeutung von Solidarität in der europäischen Nachbarschaft und in Deutschland hervor, die seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, eine lange ungekannte Dimension angenommen habe: „Gemeinsam mit seinen Partnern und Verbündeten steht Deutschland auf vielfältige Weise an der Seite der Ukraine.“ Es seien bewegte Zeiten, zu Hause und international. Dazu komme der Überfall der Hamas auf Israel, bei dem sich Deutschland klar auf die Seite des Angegriffenen stelle. Folge dieser bewegten Zeiten seien Herausforderungen in neuen Dimensionen, die auch Länder und Kommunen vor große Aufgaben stellten, so Seitzl.

Dies bestätigte Ralf Baumert (SPD), Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. Er berichtete vom Dauerkrisenmodus auf kommunaler Ebene aufgrund von Corona, Kriegen und Krisen, vom Erstarken des Rechtspopulismus und des Antisemitismus. Leider hätten sich Singen und Rielasingen-Worblingen zu Hochburgen der AfD in der Region entwickelt. Dem müsse man mit aller Kraft begegnen, denn ein AfD-Ratsmitglied sei schon eines zu viel, so Baumert. Doch gebe es auch viel Positives zu vermelden, etwa von der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, an der sich ukrainische Mütter und deren Kinder mit Versen, die um Frieden baten, beteiligt hätten.

Baumert dankte auch den Bürgern, die den Flüchtlingen 35 Wohnungen zur Verfügung gestellt hätten. In Rielasingen-Worblingen seien derzeit 500 Flüchtlinge untergebracht, davon 150 in der Leichtbauhalle, die für 350 Personen ausgerichtet sei. Doch die Grenze dessen, was die Kommunen leisten können, sei längst überschritten, wie Ralf Baumert mahnend feststellte. Der Gestaltungsspielraum der Kommunen in Bezug auf Klimaschutz, Mobilitätsplanung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sei derzeit so eingeschränkt, dass manche nicht einmal mehr ihre gesetzlichen Pflichten erfüllen könnten. Baumert bat die beiden Bundestagsabgeordneten, sich für die Belange der Städte und Gemeinden einzusetzen, denn letztlich gehe es auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt, also um den Erhalt der Demokratie.

Nils Schmid stellte in seiner frei vorgetragenen Rede die Zeitenwende, ein von Bundeskanzler Olaf Scholz geprägtes Schlagwort, in den Mittelpunkt: „Wir sind in ein neues Zeitalter der europäischen, internationalen Politik eingetreten.“ Es sei bitter für alle, sich eingestehen zu müssen, dass das Ziel der Friedensordnung nach 1989, Russland in Europa zu integrieren, gescheitert sei. Die Werte der OSZE, die auch in der EU verbindlich seien – etwa Förderung demokratische Wahlen, Respekt für Menschenrechte, Toleranz, Nichtdiskriminierung und Rechtsstaatlichkeit – würden von Russland und Belarus mit Füßen getreten, die ihrerseits neoimperialistische Ziele verfolgten, so der außenpolitische Sprecher.

Schmid: Wehrhaftigkeit ist wichtig

Drei Erkenntnisse gebe es: Das Militär spiele eine immer größere Rolle, weil das Tabu gebrochen worden sei, Grenzen nicht mit militärischen Mitteln zu verschieben. Des Weiteren sei die friedensstiftende Macht des Handels wesentlich beschränkter als gedacht, weil das autokratische System unter Putin wirtschaftliche Einbußen und hohen Blutzoll der jungen Männer in Kauf nehme, um seine Ziele durchzusetzen. Und schließlich sei man zu sorg- und arglos einer Regierung begegnet, die die Opposition mundtot gemacht habe und die Bevölkerung unterdrücke. Hier müsse man viel genauer hinschauen.

Deshalb brauche es neue Antworten. Abschreckung und Dialog, also militärische Stärke und Entspannungspolitik, gehörten dazu. Vorbild sei auch Willy Brandt. Während seiner Kanzlerschaft sei für Verteidigung mehr Geld ausgegeben worden als für Wirtschaft und Soziales. Wehrhaftigkeit sei Voraussetzung für eine starke Verhandlungsposition. Daher habe die SPD dem „Sondervermögen Bundeswehr“ zugestimmt. Diese Haltung beinhalte aber auch, dass man für inhaltlich substanzielle Friedensbemühungen offen sei.

Nils Schmid kam zum Schluss auf den Überfall der Hamas auf Israel zu sprechen und stellte klar, dass Deutschland an der Seite Israels stehe. Dabei dürfe nicht aus dem Blick geraten, dass nicht jeder Palästinenser ein Hamas-Terrorist sei. In allen Ecken in der Welt seien die Erwartungen an Deutschland hoch, denen man mit den europäischen Partnern nachkommen werde.