Was Reinhard Pröll über seinen Wechsel von der CDU zur AfD zu erzählen hat, ist kein Einzelfall. Da ist immer wieder die Rede von Ansichten, die schon immer so gewesen seien und die nun keine Heimat mehr in der CDU hätten. Es ist die alte Erzählung von der Sozialdemokratisierung der CDU, weshalb sehr konservative bis rechte Positionen dort nicht mehr aufgehoben seien. Wobei man auch sagen könnte: Dort nicht mehr kanalisiert werden.

Dass es diese politischen Positionen gibt, haben nicht zuletzt die Landtagswahlen vom Wochenende gezeigt. Die AfD konnte in Hessen und Bayern zulegen. Da liegt die folgende Interpretation nahe: Gerät die Gesellschaft unter Druck, ist Sicherheit gefragt. Einfache Lösungen, wie Populisten sie liefern, versprechen diese Sicherheit, deswegen haben sie in unübersichtlichen Zeiten Konjunktur – vor allem wenn die politische Konkurrenz Unsicherheit eher noch fördert.

Kluges Navigieren statt schlichter Lösungen

Ob solche Positionen noch ins 21. Jahrhundert passen, ist eine andere Frage. Bringt es wirklich etwas, wenn tausendfach Menschen im Mittelmeer ertrinken? Ist eine schlichte Schließung von Grenzen klug, wenn Herausforderungen immer mehr globale Ausmaße annehmen? Oder kommt es nicht gerade darauf an, klug durch Unsicherheiten zu navigieren?

Diese Fragen stellen sich nicht nur in Berlin, München und Wiesbaden, sondern auch in Rielasingen-Worblingen. Denn die Kommune ist die kleinste Einheit des Staates. Übertragen auf die Verhältnisse in der Doppelgemeinde, müsste die Frage lauten: Bringt es tatsächlich etwas, über die Menschen in der Leichtbauhalle zu schimpfen? Oder sollte man Betrieb und Zusammenleben nicht möglichst reibungslos organisieren, damit Sporthallen frei bleiben und Menschen aufgenommen werden können? Wobei dazu auch gehören würde, beim Bau über jeden Zweifel an der Rechtmäßigkeit erhaben zu sein.

Wer Populisten unterstützt, muss wissen, mit wem er sich einlässt. Die AfD hat mit der Demokratie nichts Gutes vor, das wurde schon beim sogenannten Bürgerdialog in Rielasingen-Worblingen im Juli ganz offen deutlich. Doch wer die Demokratie verteidigen will, muss auch beweisen, dass sie besser funktioniert als alles, was Populisten versprechen.

Dieses Vertrauen zu erhalten und neu zu erwerben, ist nicht nur in Berlin, München und Wiesbaden ein Thema – es ist überall ein Thema, auch in Rielasingen-Worblingen, das den bisher kreisweit einzigen AfD-Vertreter in seinem Gemeinderat hat. Daran wird sich auch der kürzlich wiedergewählte Bürgermeister Ralf Baumert messen lassen müssen.