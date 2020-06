Bei einem Verkehrsunfall von zwei Radfahrern am Dienstagmorgen in Rielasingen-Worblingen wurde eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin laut Polizei schwer verletzt.

Sie soll am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr im Kreuzungsbereich von Hard- und Kolpingstraße in Worblingenbeim Abbiegen mit einem auf dem Radweg der Hardstraße in entgegengesetzer Richtung fahrenden 51-jährige Radfahrer, der in Richtung Rielasinger Straße unterwegs war, zusammengestoßen sein. Bei dem Sturz wurde die Radfahrerin laut Polizei schwer und der Mann leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde die 69-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.