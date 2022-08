Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer war in einer Gruppe mit drei weiteren Radlern von Bohlingen in Richtung Worblingen auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Worblingen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradanhängers des 74-Jährigen und einem entgegenkommenden 72-jährigen Pedelec-Fahrer, berichtet die Polizei. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 74-Jährige blieb unverletzt.