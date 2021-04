von Sandra Bossenmaier

Ostern, die Auferstehung Jesu und damit das höchste Fest der Christen im Kirchenjahr wird zum zweiten Mal unter Pandemie-Bedingungen gefeiert. Doch anders als im vergangenen Jahr können die Christen dieses Mal Gottesdienste in der Kirche besuchen.

2020 war dies aufgrund der Pandemie an Ostern nicht möglich. Damals war es untersagt, in den Kirchen gemeinsam Gottesdienste zu feiern.

Kraft schöpfen an Ostern

„Wir feiern, dass die Kraft Gottes stärker ist als alles, was uns niederdrückt, was uns lähmt und ratlos macht“, so Andrea Fink-Fauser, Pfarrerin der evangelischen Luthermeinde in Singen. Gerade in den Zeiten der Pandemie brauche man diese Kraft ganz besonders.

Denn bei vielen Menschen sei der Akku leer, ihnen gehe die Puste aus nach einer langen Zeit mit Einschränkungen durch Corona. Und auch sei Ostern ein guter Zeitpunkt, den eigenen Blick weiter zu öffnen und diesen nicht nur auf Inzidenzen und Infektionszahlen zu lenken. Auch dürfe man das große Leid weltweit nicht aus den Augen verlieren.

Ostern kann Trost spenden: Pfarrerin Andrea Fink-Fauser. | Bild: Luthergemeinde

Für die Pfarrerin ist Ostern eine Möglichkeit, eine neue Perspektive zu gewinnen, um sich auch innerlich in Bewegung setzen zu lassen.

Wie in der Bibel beschrieben, begreifen die Jünger und Anhänger von Jesus nicht sofort, was an Ostern geschehen ist. Erst nach Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus werden ihnen die Augen geöffnet, sie fühlen sich gestärkt und getröstet. „Diese Erfahrung wünsche ich auch den Menschen heute“, formuliert Andrea Fink-Fauser.

Freud und Leid liegen nah beieinander

„Die Heilige Woche fordert mich immer wieder heraus“, so Dekan Matthias Zimmermann, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Tengen, mit Blick auf die Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag mit Gründonnerstag und Karfreitag, an dem Jesus schmählich hingerichtet wurde. Freude und Leid liegen hier sehr eng beieinander.

Dekan Matthias Zimmermann rät: den Fokus auf Kraftquellen lenken. | Bild: Uli Zeller

Doch Gott gehe mit den Menschen diesen Weg: damals und auch heute. Der Dekan möchte den Menschen den Rat geben, den Fokus nicht auf Frustrierendes zu legen. Man solle aufmerksam durch das Leben gehen und Kraftquellen annehmen.

In der aktuellen Situation heißt das konkret: mit dieser Kraft verantwortungsbewusst durch die Coronakrise gehen. „Gott nimmt uns die Last nicht. Aber er hilft uns, diese zu tragen“, so Zimmermann.

Präsenz-Gottesdienst unter Auflagen

Anders als im vergangenen Jahr werden die Kirchengemeinden Präsenz-Gottesdienste in den Kirchen feiern. „Wir wollen den Menschen, die diese Kraftquelle suchen, Gottesdienste in den Kirchen anbieten“, so Dekan Zimmermann. Bewusst habe man sich nach gründlichem Abwägen dafür entschieden.

Man sei dankbar darüber, in diesem Jahr Präsenzgottesdienste feiern zu dürfen, lautet das Fazit von Andrea Fink-Fauser mit Blick auf das vergangene Osterfest, als dies leider nicht möglich gewesen war.

Das Sicherheitskonzept Verantwortungsbewusst setzen die Kirchen zwischenzeitlich gut funktionierende und erprobte Schutzkonzepte um. Und diese Hygienemaßnahmen in den Kirchen haben sich bewährt: Kirchgänger müssen sich zwecks Nachverfolgung möglicher Infektionsketten registrieren. Teils muss man sich für den Besuch der Gottesdienste im Vorfeld anmelden. Außerdem müssen die notwendigen Abstände eingehalten werden. Auf gemeinsames Singen wird verzichtet und die Gottesdienste werden bewusst kürzer gehalten. Dabei ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des gesamten Gottesdienstes Vorschrift.

Parallel dazu wird es etliche digitale Angebote im Internet geben, um die Gläubigen auch daheim erreichen zu können und mit ihnen die Gemeinschaft zu erleben. In diesem Bereich haben sich in den einzelnen Kirchengemeinden viele kreative Ideen entwickelt.

Eine Osterpalme, von Kommunionkindern gebastelt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die Kirchen haben sich der Situation zwischenzeitlich angepasst und vielerorts digitale Angebote und symbolstarke Aktionen erarbeitet.

Kreative Osteraktionen

Beispielsweise erhielten die Kommunionkinder in der katholischen Seelsorgeeinheit Aachtal an Palmsonntag kleine Ostertüten mit einer Osterkerze und einem Schokoladenlamm geschenkt. Oder ein anderes Beispiel: In der evangelischen Luthergemeinde in Singen liegen an Ostern vor der Kirche im Freien schön verpackte Blumenzwiebeln bereit, welche symbolisch für die Hoffnung auf ein neues Leben stehen.